"У меня есть этот русский парень". Малкольм Тернбулл потешался над Трампом на мероприятии для прессы

"Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл высмеял Дональда Трампа на мероприятии для прессы в среду вечером и прошелся по неприятностям американского президента, связанным с Россией", - пишет The Telegraph.

Тернбулл передразнил президента США во время выступления на "Зимнем бале" (Mid Winter Ball) в парламенте в Канберре. Обычно это событие не записывается, но на этот раз высказывания премьера были распространены Nine News.

В частности, премьер-министр насмехался над недавними нападками Трампа на "фальшивые новости", пишет Крис Грэм. "Мы побеждаем на выборах. Мы побеждаем! Не на фальшивых выборах, не на фальшивых, на фальшивых мы не побеждаем, - передразнил он Трампа. - "У меня есть этот русский парень... Поверьте мне, это правда, правда".