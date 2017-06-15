Депутат Бундестага: "Это абсурд, когда государство финансирует террористов"

Семья из четырех человек, проживавшая в немецком Вольфсбурге, получала социальную помощь от государства уже после того, как в 2014 году уехала в направлении охваченных исламизмом Сирии и Ирака. В беседе с Die Welt эксперт по внутриполитическим вопросам фракции ХДС/ХСС Штефан Майер критикует действия властей Нижней Саксонии. Однако данная проблема, отмечают авторы публикации Флориан Фаде и Филип Кун, не является чисто немецкой.

Как сообщает издание, отец главы уехавшего семейства регулярно снимал средства с электронной карты сына, на которую начислялась социальная помощь. Следователи обнаружили в его квартире 19,2 тыс. евро еще в феврале 2016 года. "Это похоже на абсурд. Как такое может получиться, что Германия в течение года финансировала возможных террористов", - заявил в беседе с Die Welt эксперт ХДС/ХСС по внутриполитическим вопросам Штефан Майер. "Господин Писториус (Борис Писториус - министр внутренних дел земли Нижняя Саксония. - Прим. ред.) должен в кратчайшие сроки объяснить, что и когда стало известно земельным ведомствам и имела ли место халатность".

Жесткой критике действия нижнесаксонских властей подвергла и депутат от Левой партии Улла Йелпке. "Если подтвердится информация о том, что родители уехали в Сирию и примкнули к ИГИЛ*, взяв при этом с собой детей, это будет само по себе ужасно. А то, что ведомства в этом случае не в состоянии воспользоваться надлежащими механизмами и проинформировать соответствующие инстанции относительно выплат, наталкивает на размышления", - заявила она изданию.

Тот факт, что Ведомство уголовной полиции Нижней Саксонии проинформировало соответствующие инстанции о ходе расследования лишь спустя какое-то время, не является чем-то из ряда вон выходящим, говорится в статье. "В случае подобных отъездов из страны ведется следствие в связи с серьезным правонарушением, представляющим угрозу государству, - и социальная помощь, которая может продолжать поступать на счет уехавших граждан, отходит на второй план. Кроме того, неожиданное приостановление выплат может спугнуть тех, вокруг кого ведется расследование, и помешать его проведению", - указывают авторы.

Как отмечает издание, сегодня неизвестно, живы ли уехавшие в 2014 году в Сирию или Ирак родители и близнецы, появившиеся на свет в 2013 году.

"Власти других стран, таких, как Великобритания, Швеция, Дания и Франция, также ошибочно выплачивают соцпомощь уехавшим исламистам", - пишут авторы, добавляя, что аналогичные случаи зафиксированы и в Дании. "Так, датским спецслужбам удалось разоблачить джихадистов, которые продолжали получать от государства деньги, несмотря на пребывание на Ближнем Востоке. Им удалось зарегистрироваться как рано вышедшим на пенсию или нетрудоспособным. 29 датчан, воевавших на стороне таких террористических групп, как ИГИЛ*, получили в общей сложности порядка 90 тыс. евро социальной помощи", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.