Беженцы, обосновавшиеся в Германии, стали чаще ездить в родные страны

Федеральное агентство по делам миграции и беженцев (BAMF) регистрирует рост числа поездок беженцев в свои родные страны, сообщает немецкая газета Die Welt.

Точной статистики, как отметили в BAMF, пока нет. Немецкая полиция тоже не знает точного количества таких поездок. "Но этот феномен носит массовый характер", - заявил представитель полиции.

Тем не менее, поездки в страны происхождения, откуда люди уехали из страха за свою жизнь, не всегда приводят к автоматическому лишению беженцев их статуса, и каждый случай рассматривается отдельно, отмечает издание.

По европейским законам, поездки беженцев на родину допускаются по определенным основаниям, в числе которых тяжелая болезнь близких родственников.

В то же время, как пояснили в BAMF, если в ходе проверки "выяснится, что во время поездки беженцы просто ездили в отпуск, ведомство может расценить это как доказательство того, что беженец не боится возможного преследования".