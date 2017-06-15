Никакого футбольного праздника в авторитарной России!

По всей стране сотрудники правоохранительных органов скручивают и увозят беззащитных участников мирных акций протеста, пишет в статье на сайте Die Welt обозреватель издания Рихард Херцингер. При помощи жестоких репрессий путинский режим "реагирует на акции протеста против потерявшей всякие границы российской коррупции".

"Как можно, зная об этом, радоваться предстоящему спортивному празднику, который пройдет в России? - пишет журналист. - Правозащитная организация "Открытая Россия" сообщает о 1,7 тыс. задержанных. Оппозиционер Алексей Навальный был задержан еще до начала акции и приговорен к 30 суткам ареста".

Кроме того, "в Сирии путинские ВКС продолжают наносит удары по гражданскому населению и оппозиционным силам, и никто больше не сообщает об этом, как, впрочем, и о продолжающихся бесчинствах путинских военных на востоке Украины и безжалостном преследовании критиков и этнического меньшинства крымских татар на аннексированном полуострове", говорится далее. При этом, негодует автор, как будто всего этого не происходит: в конце недели в Санкт-Петербурге пройдет торжественное открытие Кубка конфедераций - "генеральной репетиции ЧМ по футболу 2018 года".

Дискуссий по поводу лишения России права проведения футбольного чемпионата не ведется, продолжает Херцингер. Даже несмотря на то, что Кремль уличили в поддержке применения допинга российскими спортсменами, а также всплыли факты использования "рабского труда северокорейских рабочих при строительстве футбольных стадионов в России".

Похоже, "представители международного спорта и бизнеса вкупе с идущей у них на поводу политической элитой Запада готовы наградить Путина за его беспринципные противозаконные действия, радостно участвуя в очередном крупномасштабном тщеславном проекте Кремля", продолжает автор.

Путин может торжествовать: "весь мир, несмотря на продолжающиеся нарушения прав человека и норм международного права, а также преступные действия России, ведет себя с ней как с "нормальной" страной и ценным членом международного сообщества". "Но тем, кто еще окончательно не ушел от политических и моральных норм, футбол, на который брошена тень беззакония, не может приносить радость", - резюмирует автор.