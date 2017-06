15 июня 2017 г. Девлин Барретт, Адам Энтус, Эллен Накашима и Сари Хорвиц | The Washington Post Спецпрокурор ведет расследование в связи с возможным препятствованием Трампа правосудию "Специальный прокурор, контролирующий расследование роли России в выборах 2016 года, допрашивает руководящих чиновников разведки в рамках расширяющегося расследования, которое теперь включает проверку того, не пытался ли президент Трамп препятствовать правосудию", - пишут со ссылкой на неназванных чиновников Девлин Барретт, Адам Энтус, Эллен Накашима и Сари Хорвиц в американском издании The Washington Post. По словам авторов, шаг специального прокурора Роберта Мюллера III по расследованию поведения Трампа является важной поворотной точкой в длящемся почти год расследовании ФБР, которое до недавних пор фокусировалось на российском вмешательстве во время президентской кампании и на том, существовала ли какая-то координация между штабом Трампа и Кремлем. Как рассказали газете на условиях анонимности пять человек, проинформированные о просьбах допросить чиновников, Дэниел Коутс, нынешний директор Национальной разведки, Майк Роджерс, глава АНБ, и недавно покинувший пост заместитель Роджерса Ричард Леджетт дали согласие на то, чтобы их допросили расследователи Мюллера уже на этой неделе. "Расследование держится в тайне, и не ясно, скольких еще людей допросило ФБР", - говорится в статье. АНБ написало в заявлении, что оно будет "всецело сотрудничать со специальным прокурором", и отказалось дать дальнейшие комментарии, сообщают журналисты. "Офис директора Национальной разведки и Леджетт отказались комментировать". Белый дом теперь переадресует все вопросы о российском расследовании личному адвокату Трампа Марку Казовицу, чей представитель Марк Коралло заявил: "Утечка из ФБР информации, касающейся президента, возмутительна, непростительна и незаконна", передают авторы. Как сообщили изданию осведомленные источники, расследование в отношении президента касательно препятствования правосудию началось через несколько дней после увольнения тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми 9 мая. "Офис Мюллера взялся за эту работу, и назначенные предварительные допросы чиновников разведки указывают на то, что его команда активно ищет потенциальных свидетелей внутри и за пределами правительства", - комментируют журналисты. Допросы говорят о том, что Мюллер видит в вопросе попытки препятствования правосудию нечто большее, чем просто спор о том, кто что сказал, между президентом и уволенным директором ФБР, отметил в беседе с изданием один чиновник. Источники сообщили газете, что потенциальный интерес для Мюллера представляет, в частности, разговор, состоявшийся между Коутсом и Трампом 22 марта. Авторы рассказывают обстоятельства этой беседы. Коутс участвовал в брифинге в Белом доме вместе с чиновниками из нескольких других правительственных ведомств. После окончания брифинга, как уже писало издание, Трамп попросил всех, кроме Коутса и директора ЦРУ Майка Помпео, покинуть комнату. Как рассказал своим сотрудникам Коутс, Трамп спросил, может ли глава Национальной разведки оказать воздействие на Коми, дабы добиться от ФБР, чтобы оно не делало акцент на бывшем советнике по нацбезопасности Майкле Флинне в своем российском расследовании. "Позднее Коутс сказал конгрессменам, что он не испытывал понуждения к вмешательству", - пишут журналисты со ссылкой на чиновников. "Через день или два после встречи 22 марта Трамп позвонил Коутсу и Роджерсу, чтобы попросить каждого в отдельности обнародовать публичные заявления, опровергающие существование каких-либо свидетельств координации между его штабом и российским правительством, - говорится далее. - Как рассказали чиновники, Коутс и Роджерс отказались подчиниться просьбам президента". Авторы добавляют, со ссылкой на источники, что "не ясно, контактировал ли Леджетт с Трампом или другими руководящими чиновниками напрямую касательно российского расследования, но он написал внутреннюю записку АНБ, документирующую телефонный разговор президента с Роджерсом". "В рамках расследования специальный прокурор также собрал письменные рассказы Коми о его разговорах с Трампом, - информирует издание. - Президент обвинял Коми во лжи касательно этих встреч". Люди со знанием о расследовании рассказали газете, что "Мюллер контролирует множество расследований, в которые вовлечены люди, находящиеся или находившиеся в окружении Трампа". Журналисты передают, что "расследование проверяет возможные контакты с российскими агентами, а также всю подозрительную финансовую активность, связанную с этими людьми". Мюллер публично не обсуждал свою работу, а его представитель отказался комментировать, говорится в статье. "Рассказы Коми и других чиновников об их разговорах с президентом могут стать ключевыми доказательствами, если Мюллер решит дать ход делу о препятствовании правосудию", - отмечают авторы. Как напоминают журналисты, на прошлой неделе Коми свидетельствовал в Комитете по разведке Сената, что он уверен, что его увольнение было обусловлено обеспокоенностью президента насчет российского расследования, а не тем, как он вел ныне закрытое расследование ФБР касательно использования частного сервера электронной почты Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем, как изначально утверждал Белый дом. Как тогда заявил уволенный директор ФБР, решить, пересек ли президент черту законности, должен Мюллер. Источник: The Washington Post