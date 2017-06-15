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Press digest
15 июня 2017 г.
15 июня 2017 г.

Редакция | The Washington Post

Тысячи россиян доказали, что они сыты по горло авторитаризмом Путина

"Протесты в России в понедельник подтвердили тенденцию, которая проявилась на мартовских демонстрациях, - это появление большого числа рассерженных молодых людей, включая подростков, - говорится в редакционной статье The Washington Post. - Большинство из них выросли в России, управляемой лишь одним человеком, президентом Владимиром Путиным, и его приятелем-местоблюстителем Дмитрием Медведевым: они вместе находятся у власти 17 лет. Юные демонстранты заявили, что они сыты по горло застойным авторитаризмом, символом которого стал Путин".

Так, 18-летний Никита Орлов сказал корреспонденту The New York Times, что вышел на протестную акцию, "потому что у нас нет демократии, наш парламент не настоящий, наши политики не настоящие и наши средства массовой информации не настоящие".

По словам газеты, Путину нравится описывать картину стабильности. "Он вытеснил всю серьезную конкуренцию своему правлению, и его постоянно представляют обществу как воплощение российского государства и лидера с неоспоримой популярностью". Именно поэтому демонстрации важны, считает газета: "Толпы - напоминание о том, что на фоне авторитаризма Путина некоторые русские хотят более демократичной и открытой системы и готовы отстаивать свои идеи".

"Путин не питает особой любви к демократии где бы то ни было - у себя дома или за границей, - говорится далее. - По его мнению, Запад долго вмешивался в дела России, проповедуя ценности свободы и вольности. Видимо, он насладился возможностью отплатить в 2016 году, вмешавшись в американские выборы. Конечно, он неправ: в России Запад пытался поддерживать лучшие практики демократии и построения институтов, а не оказывать неправомерное влияние".

"Если Путин действительно столь уверен в своей популярности, он должен отпустить Навального из тюрьмы и обеспечить свободную и открытую президентскую кампанию в преддверии назначенных на 2018 год выборов, позволив баллотироваться и Навальному, - подытоживает издание. - Русские не должны рисковать арестом или чем-то худшим на улицах, чтобы поддерживать политические перемены".

Источник: The Washington Post


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