15 июня 2017 г. Дэниэл У.Дрезнер | The Washington Post Почему меня тревожит стремление Конгресса наложить санкции на Россию Сенат США принял постановление, которое в случае его утверждения фактически ужесточит санкции США в отношении России. В статье для The Washington Post Дэниэл У.Дрезнер, профессор международной политологии (университет Тафтса), объясняет, почему не чувствует радости по этому поводу. "В критической ситуации я поддерживаю этот шаг, - пишет политолог. - В тактическом плане разумно, что Конгресс свяжет президенту руки по этому вопросу. Но в качестве исследователя санкций я не уверен, как было бы воспринято это постановление, будь президентом кто угодно, кроме Трампа". Проблема в том, что законодатели с легкостью договариваются о наложении санкций, но им гораздо труднее договориться об их отмене. Многие конгрессмены настолько хотят прослыть ястребами, что отказываются поддержать какое бы то ни было соглашение, заключенное исполнительной властью США. Поэтому у потенциальных объектов санкций ослабевают стимулы для переговоров с США об уступках. "Зачем тратить силы на подлинное сотрудничество, если Конгресс не отменяет то, что уже принял?" - поясняет Дрезнер. Автор уточняет, что поддерживает ужесточение позиции США в отношении России, но указывает: "Россия - великая держава, которую невозможно превратить в незначительную с помощью эмбарго. Потребуется определенная гибкость, а постановление о санкциях ее ослабит". "Во внешней политике Трамп настолько глуп, что вынуждает Конгресс брать на себя внешнеполитическую инициативу", - говорится в статье. Но, на взгляд Дрезнера, обычно американские законодатели действуют в таких случаях крайне неумело. "Да, эта реакция на поведение России сама по себе весьма разумна во внешнеполитическом смысле. Но не обманывайтесь: это крайне несовершенное решение, запасной вариант; и принято это потому, что президент ничего не смыслит в международных отношениях. И, подозреваю, в будущем оно вызовет сожаление", - заключает автор. Источник: The Washington Post