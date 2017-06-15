Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по смягчению санкций против России

"Сенат в среду проголосовал подавляющим большинством голосом за законопроект, который позволяет Конгрессу блокировать любые попытки президента пересмотреть санкции против России и усиливает эти санкции в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы 2016 года и ее действия в Сирии", - пишет The Washington Post.

"Голосование в соотношении 97 к 2 стало резким укором президенту Трампу за его позицию по России и его сопротивление суждениям разведки о том, что эта страна стояла за попытками повлиять на выборы, на которых он победил", - отмечают авторы статьи Карун Демирджян и Энн Джиран.

"Нынешняя администрация желала - по-моему, слишком желала - поднять вопрос о смягчении санкций, - сказал в среду лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. - Мы не можем оставить безнаказанным вмешательство России в наши выборы - надо, чтобы они даже не помышляли о чем-то подобном в будущем".

Команда президента в среду высказала несогласие с законопроектом, отмечается в статье. Госсекретарь Рекс Тиллерсон предостерег законодателей от принятия мер, которые бы связали руки президенту.

"Мы бы попросили гибкости и возможности повышать давление в случае необходимости, а также гарантированной возможности поддерживать конструктивный диалог", - сказал Тиллерсон, выступая в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

Высказывания Тиллерсона "стали предупреждением, что администрация может воспротивиться пакету новых мер", говорится в статье. Но если голосование в Сенате в принципе показательно, то поддержка Конгресса может сделать неуязвимым для вето этот законопроект, по которому еще не голосовала Палата представителей.

Даже самые убежденные сторонники президента в среду высказались заодно с его главными критиками. Председатель банковского комитета Сената республиканец Майк Крэйпо сказал, что это "правильный объем давления" на Россию, который "обеспечит Конгрессу возможность надзора за применением этих мощных санкций", передает газета.