15 июня 2017 г. Карун Демирджян и Энн Джиран | The Washington Post Сенат США проголосовал за ограничение полномочий Трампа по смягчению санкций против России "Сенат в среду проголосовал подавляющим большинством голосом за законопроект, который позволяет Конгрессу блокировать любые попытки президента пересмотреть санкции против России и усиливает эти санкции в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в выборы 2016 года и ее действия в Сирии", - пишет The Washington Post. "Голосование в соотношении 97 к 2 стало резким укором президенту Трампу за его позицию по России и его сопротивление суждениям разведки о том, что эта страна стояла за попытками повлиять на выборы, на которых он победил", - отмечают авторы статьи Карун Демирджян и Энн Джиран. "Нынешняя администрация желала - по-моему, слишком желала - поднять вопрос о смягчении санкций, - сказал в среду лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер. - Мы не можем оставить безнаказанным вмешательство России в наши выборы - надо, чтобы они даже не помышляли о чем-то подобном в будущем". Команда президента в среду высказала несогласие с законопроектом, отмечается в статье. Госсекретарь Рекс Тиллерсон предостерег законодателей от принятия мер, которые бы связали руки президенту. "Мы бы попросили гибкости и возможности повышать давление в случае необходимости, а также гарантированной возможности поддерживать конструктивный диалог", - сказал Тиллерсон, выступая в комитете Палаты представителей по международным отношениям. Высказывания Тиллерсона "стали предупреждением, что администрация может воспротивиться пакету новых мер", говорится в статье. Но если голосование в Сенате в принципе показательно, то поддержка Конгресса может сделать неуязвимым для вето этот законопроект, по которому еще не голосовала Палата представителей. Даже самые убежденные сторонники президента в среду высказались заодно с его главными критиками. Председатель банковского комитета Сената республиканец Майк Крэйпо сказал, что это "правильный объем давления" на Россию, который "обеспечит Конгрессу возможность надзора за применением этих мощных санкций", передает газета. Источник: The Washington Post