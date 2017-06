15 июня 2017 г. Джошуа Коэн | The Washington Post Украинские ультраправые ополчения вызывают правительство на открытое противостояние "На фоне продолжающейся борьбы Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами Киев столкнулся с новой угрозой своему долгосрочному суверенитету - мощными правыми ультранационалистическими группами, - сообщает в The Washington Post бывший сотрудник Агентства США по международному развитию Джошуа Коэн. - Эти группы не стесняются использовать насилие для достижения своих целей, которые, конечно, идут вразрез с намерениями Киева, вроде бы пытающегося стать толерантной, ориентированной на Запад демократией". "Согласно исследованию активистской организации Институт "Республика", проблема не только в частоте случаев насилия со стороны крайне правых, но и в том, что нарушители пользуются широкой неприкосновенностью, - говорится в статье. - Нетрудно понять, почему Киев, похоже, не хочет противостоять этим склонным к насилию группам. Прежде всего, ранее крайне правые вооруженные формирования сыграли важную роль в войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Кроме того, Киев боится, что эти воинственные группы пойдут против самого правительства. Они уже делали это раньше и угрожают сделать снова". "Поясню: российская пропаганда, согласно которой Украина попала под власть нацистов или фашистов, не соответствует действительности. Крайне правые партии, такие как "Свобода"* или "Правый сектор"*, пользуются поддержкой немногих украинцев, - говорится в статье. - И все-таки от этой угрозы нельзя отмахиваться. Если власти не покончат с неприкосновенностью крайне правых, те могут еще больше осмелеть, утверждает Красимир Янков, исследователь в киевском отделении Amnesty International". По словам Коэна, самое главное - разорвать все связи между правоохранительными органами Украины и крайне правыми организациями. Он приводит в пример министра внутренних дел страны Арсена Авакова, имеющего связи с батальоном "Азов". "В одном вопиющем случае в СМИ попали изображения татуированных свастикой отморозков - по словам полиции, это были претенденты на вакансии, желавшие "повеселиться", - салютующих по-нацистски в здании полиции в Киеве. Нельзя позволить, чтобы это продолжалось, и для украинской демократии так же важно очистить правоохранительные органы от экстремистов, как убрать коррумпированных чиновников, оставшихся от режима бывшего президента Виктора Януковича, в рамках украинской политики "люстрации", - утверждает Коэн. "Для Порошенко еще не поздно покончить с возникшим у крайне правых чувством неприкосновенности. Но он должен действовать сейчас", - говорится в статье. *"Правый сектор", "Свобода" - запрещенные в РФ организации. Источник: The Washington Post