15 июня 2017 г. Фелиция Шварц | The Wall Street Journal Тиллерсон допускает достижение российско-украинской мирной договоренности вне Минских соглашений Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США поддержали бы усилия России и Украины по урегулированию затянувшегося конфликта вне Минских соглашений, выполнение которых было условием США для снятия санкций против Москвы, пишет The Wall Street Journal. Высказывания Тиллерсона, "похоже, знаменуют собой отход от долговременной политики США и потенциальный раскол с другими мировыми державами, включая Германию и Францию, которые продвигали и поддерживали прекращение огня и мирные соглашения, достигнутые в Минске в 2014 и 2015 годах", отмечает автор статьи Фелиция Шварц. "Я думаю, важно, чтобы нам дали достаточно гибкости для достижения минских целей, - сказал Тиллерсон в среду в Комитете по международным отношениям Палаты представителей. - Возможно, правительство Украины и правительство России смогли бы прийти к удовлетворительному решению через другую структуру, отличную от Минска, но достигли бы целей Минска, которым мы привержены". Американские и европейские официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в выполнении специфических пунктов Минских соглашений. Но комментарии Тиллерсона стали первыми высказываниями США о возможности продвижения нового мирного соглашения. Сторонники Минских соглашений утверждают, что они, по крайней мере, способствовали замораживанию конфликта и сохранению нынешних границ Украины. Любые шаги по отказу от них чреваты возвратом к полномасштабному насилию, говорят они. "Мы хотим с большой осторожностью подходить к отказу от такого инструмента, особенно если у нас нет другого", - сказал Дэниэл Баэр, который был американским представителем в ОБСЕ при администрации Барака Обамы. При участии Пола Сонна Источник: The Wall Street Journal