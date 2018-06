15 июня 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Cекс, ложь и футбол на потемкинском ЧМ Путина "Многие россиянки всех возрастов надеются подружиться с иностранными гостями - футболистами, болельщиками или журналистами, которые едут освещать футбольный праздник длиной в месяц", - пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "На улицах и пляжах Россия устраивает вечеринку нон-стоп, но это лишь отчасти маскирует гораздо более мрачную реальность", - говорится в статье. "Многие русские, которых мы видим, выглядят угрюмыми и несчастными, И я гадаю, что с ними не так", - говорит Лукас, болельщик из Аргентины. Немцова поясняет: "Власти не могут скрыть за пышными декорациями социальную нестабильность, бедность и политические гонения. Люди общаются, разговаривают о своих проблемах за кружкой пива или бокалом вина. Участники ЧМ узнают из первых рук, что на самом деле происходит в путинской России". "Жизнь - постоянная борьба; наш магазин дизайнерской одежды еле сводит концы с концами, чтобы платить нам зарплату, - сказала в интервью изданию 43-летняя швея из Сочи Лариса Горбачук. - В идеале мне хотелось бы познакомиться с мужчиной из Польши. Их команда живет в "Хайатте" в центре. Моя подруга Наташа мечтает о муже-итальянце". Журналистка комментирует: "По официальной российской статистике, за последние 15 лет более миллиона российских женщин покинули страну, так что государственные власти пытаются предотвратить еще более широкий исход, применяя обычный метод - угрозы. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в среду предостерегла местных женщин об опасности секса с гостями ЧМ". "Вместо того чтобы попытаться услышать голоса женщин, власти предпочитают затыкать им рот. Во время зимней Олимпиады 2014 года "антиэкстремистское" подразделение гонялось по Сочи за участницами Pussy Riot", - напоминает Немцова. "На этой неделе должностные лица (так в оригинале. - Прим. ред.) избили пятерых антипутинских активистов на конференции "Открытой России" во Владивостоке", - говорится в статье. "Аресты оппозиции продолжаются по всей стране: власти пытаются свести к минимуму всю диссидентскую деятельность, - сказал в интервью The Daily Beast московский муниципальный депутат и лидер оппозиции Илья Яшин. - Вот чем мне не нравится ФИФА: Путин использует ЧМ для укрепления своей власти, для оправдания коррупции своих мафиозных друзей". "Сегодня мы наблюдаем архаичное движение людей, которые ненавидят все иностранное, странное, либеральное и обвиняют мир в неуважении к России", - сказал в интервью изданию Сергей Доренко - главный редактор радиостанции "Говорит Москва", в эфире которой Плетнева сделала свое заявление о сексе с иностранцами. Но, сказал Доренко, "современные женщины жаждут приключений, жаждут найти мужей. Это игра без правил". Источник: The Daily Beast