15 июня 2018 г. Нико Хайнс и Адам Ронсли | The Daily Beast Россияне, находящиеся под санкциями, зарабатывают бешеные деньги на ЧМ по футболу "Доминирующее место в глобальных усилиях привлечь Владимира Путина к ответу за нарушения прав человека, нарастающую коррупцию и аннексию суверенных территорий занимает санкционный режим в отношении компаний и физических лиц, которые помогли России насмехаться над международным правом", - пишет The Daily Beast. "Но вместо того, чтобы ежиться под укоризненными взглядами мировой прессы, российский президент и его пособники по гангстерскому государству проведут следующие шесть недель, нежась в отраженном блеске одного из самых грандиозных шоу на свете", - пишут журналисты Нико Хайнс и Адам Ронсли, имея в виду начало чемпионат мира. "Вопреки их предполагаемому изгнанию из глобальной экономики, компании и олигархи, по которым целит Минфин США, были среди тех, кто получил некоторые из лучших контрактов, связанных с финалом этого образцово-показательного шоу. Некоторые из стадионов, которые украсятся рекламой западных брендов, будут почтены присутствием лучших в мире футболистов и показаны по ТВ на всю планету, возведены олигархами из санкционных списков, в том числе Геннадием Тимченко и Олегом Дерипаской, который фигурировал в обвинительных заключениях Мюллера, - говорится в статье. - Контракты на другие инфраструктурные проекты для ЧМ были заключены с другими "членами санкционного клуба Минфина США", в том числе с предполагаемым приятелем Майкла Коэна Виктором Вексельбергом и бывшим партнером Путина по дзюдо Аркадием Ротенбергом". Авторы разъясняют: "Хотя ничто не намекает на то, что ФИФА или глобальные бренды, финансирующие эти грандиозные спортивные мероприятия, прямо нарушили закон, лица, находящиеся под санкциями, бесспорно извлекли выгоду из турнира". "Билл Браудер, проводивший кампанию за введение некоторых из этих санкций против России, говорит, что связи между западными компаниями и организациями из санкционных списков следовало бы считать неприемлемыми", - передают журналисты. "Многие из этих компаний явно не имеют никаких моральных принципов и умышленно игнорируют дух этих санкций, чтобы делать деньги, - сказал он в интервью изданию. - Из этого очевидно следует, что правительству США необходимо активно обеспечивать соблюдение санкций, дабы коммерческий риск для этих компаний перевешивал любые выгоды". "Замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов пояснил, что связи с этими организациями вряд ли нарушат какие-либо правила, так как олигархи очень хорошо умеют уклоняться от санкций, да и, собственно, от любого пристального внимания органов правосудия", - пишут авторы. "Можете ли вы играть на стадионе, который принадлежит лицу особой категории (т.е. из санкционного списка США. - Прим. ред.) или построен оным лицом? Да. Можете ли вы прилетать в аэропорт, который принадлежит лицу особой категории или построен оным лицом, а также улетать оттуда? Да. Потому что вы не вступаете с ними в прямую финансовую транзакцию", - пояснил изданию юрист Дуг Джейкобсон. В статье сообщается, что Visa и Сбербанк совместно выпустили кредитную карту с символикой ЧМ-2018. "Партнерство Visa со Сбербанком, находящимся под санкциями, определенно шокирует, но президентский указ, которым администрация Обамы воспользовалась для наложения санкций на Сбербанк, а также директива с указаниями о его применении сравнительно мягки", - пишут авторы. "Запреты из Президентского Указа 13662, Директива 1 ограничиваются сделками с новыми долговыми обязательствами или новыми ценными бумагами разных сроков действия (в зависимости от того, когда были выпущены долговые обязательства/ ценные бумаги), - написал в электронном письме юрист Эрих Феррари. - Таким образом, мне не кажется сию минуту очевидным, что совместный брендинг платежной карты нарушит эти запреты". Издание рассуждает: "Как представляется, более жесткий санкционный режим мог бы заставить глобальные бренды и организации типа ФИФА хорошенько подумать, прежде чем фактически поддержать Кремль и его покровителей. Теперь мы знаем: если это только вопрос моральных оценок, то требования слишком высоки". Источник: The Daily Beast