15 июня 2018 г. Редакция | Financial Times Отрадная возможность отвлечься на чемпионат мира "Восторг по поводу чемпионата мира по футболу, который возник в четверг в России, зиждется на ностальгии. Фанаты будут вспоминать бразильца Карлоса Альберто, совершающего многоходовку для своей чудо-команды в финале 1970 года, или аргентинца Диего Марадону, проносящегося мимо толпы английских защитников, чтобы забить гол, в 1986-м", - пишут журналисты Financial Times. В основе нетерпеливого ожидания чемпионата этого года - перспектива новых прекрасных моментов. Но воспоминания маскируют суровую правду: в ближайшие недели футбол едва ли будет особенно хорош, говорится в статье. После того как в 1995 году Европейский суд выпустил решение по делу Босмана, положившее конец ограничениям на привлечение иностранцев в футбольные команды, национальные сборные стали уступать элитным клубам, представляющим собой "калейдоскоп международных звезд". Поэтому, по мнению авторов, грядущий ЧМ обещает замедленную и затрудненную игру по сравнению с неистовым спектаклем Лиги чемпионов. Журналисты также упоминают о том, что ФИФА, вручившая чемпионаты 2018 и 2022 года авторитарным режимам (России и Катару), оказалась в центре коррупционного скандала, и это не улучшит впечатление от чемпионата. "К счастью, ни качество футбольного шоу, ни репутация организаторов, ни вопиющая коммерциализация не могут особенно испортить радость от чемпионата мира. Игроки будут действовать с полной отдачей, хотя за участие в соревнованиях в составе национальных сборных футболистам-миллионерам платят исчезающе мало по сравнению с клубными гонорарами", - говорится в статье. "Патриотическое рвение ценно тем, что создает мыльную оперу для миллиардной аудитории. Каждый матч - свежий поворот сюжета. У ощущения сопричастности есть и социальные эффекты. Во время ЧМ фиксируется меньше самоубийств - возможно, потому, что национальный энтузиазм затрагивает даже самых одиноких людей. В ходе ЧМ редки случаи хулиганства", - указывает редакция. "Значит, месяц беспрерывного футбола предоставляет отрадную возможность отвлечься - опыт, который можно смаковать всем вместе, и краткий период всемирного единства", - резюмирует FT. Источник: Financial Times