15 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня ЧМ-2018: праздник миллионов в неидеальной стране "Звездой" вчерашнего открытия ЧМ по футболу был Робби Уильямс "в малиновом костюме". Глава комитета Госдумы "высказалась против детей смешанной расы", посоветовав русским женщинам не спать с иностранцами во время ЧМ, поражаются СМИ. Оппозиционеры призвали не забывать, какой режим проводит престижное мероприятие. "Каждый политик, который посетит ЧМ и появится в компании Путина, поможет ему в приукрашивании его преступлений", - заявил Каспаров. То, что показали на стадионе "Лужники" перед матчем Россия - Саудовская Аравия, было настоящим разочарованием, считает журналист Tageszeitung Ян Феддерсен. Приглашенный в качестве звездного гостя Робби Уильямс исполнил вместе с Аидой Гарифуллиной песню "Angels", и это был "яркий образчик эстетики середины 1990-х". К тому же Уильямс был одет "в малиновый костюм, который ни один современный бутик не возьмет даже на распродажу секонд-хенда". Неужели у организаторов не было лучших контактов в мировом шоу-бизнесе? Не хватало еще, чтобы к Уильямсу присоседились Энни Леннокс и Стинг для создания "ощущения мировой важности", иронизирует автор. Путин выглядел действительно счастливым, когда произносил свою праздничную речь. "Как будто бы он думал: "Слушай, а это была хорошая идея найти в лице тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера удобного друга и так беспроблемно получить этот турнир", - пишет журналист. При появлении на сцене действующего президента ФИФА Джанни Инфантино все превратилось в "ухмыляющуюся карикатуру", полагает автор. Он всего два года возглавляет ФИФА, но "оказался настолько бывалым и "прожженным" в своем раболепии перед Путиным, как будто унаследовал историю братания Блаттера с устрашающими режимами и мастерами отхватывать и подсовывать деньги по всему миру", говорится в статье. "Многие россиянки всех возрастов надеются подружиться с иностранными гостями - футболистами, болельщиками или журналистами, которые едут освещать футбольный праздник длиной в месяц", - пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. "На улицах и пляжах Россия устраивает вечеринку нон-стоп, но это лишь отчасти маскирует гораздо более мрачную реальность", - говорится в статье. "Многие русские, которых мы видим, выглядят угрюмыми и несчастными, И я гадаю, что с ними не так", - сказал Лукас, болельщик из Аргентины. "Участники ЧМ узнают из первых рук, что на самом деле происходит в путинской России", - пишет Немцова. "Жизнь - постоянная борьба, - сказала в интервью изданию 43-летняя швея из Сочи Лариса Горбачук. - В идеале мне хотелось бы познакомиться с мужчиной из Польши. Их команда живет в "Хайатте" в центре. Моя подруга Наташа мечтает о муже-итальянце". Журналистка комментирует: "По официальной российской статистике, за последние 15 лет более миллиона российских женщин покинули страну, так что государственные власти пытаются предотвратить еще более широкий исход, применяя обычный метод - угрозы. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в среду предостерегла местных женщин об опасности секса с гостями ЧМ". "Вместо того чтобы попытаться услышать голоса женщин, власти предпочитают затыкать им рот. Во время зимней Олимпиады 2014 года "антиэкстремистское" подразделение гонялось по Сочи за участницами Pussy Riot", - напоминает Немцова. "Аресты оппозиции продолжаются по всей стране: власти пытаются свести к минимуму всю диссидентскую деятельность, - сказал The Daily Beast один из лидеров оппозиции Илья Яшин. - Вот чем мне не нравится ФИФА: Путин использует ЧМ для укрепления своей власти, для оправдания коррупции своих мафиозных друзей". "Сегодня мы наблюдаем архаичное движение людей, которые ненавидят все иностранное, странное, либеральное и обвиняют мир в неуважении к России", - сказал в интервью изданию Сергей Доренко - главный редактор радиостанции "Говорит Москва", в эфире которой Плетнева сделала свое заявление о сексе с иностранцами. Но, сказал Доренко, "современные женщины жаждут приключений, жаждут найти мужей. Это игра без правил". Путин в декабре 2010 года ликовал в Цюрихе на пресс-конференции, победив в конкурсе на проведение ЧМ-2018, пишет Эли Розенберг в The Washington Post. "Прежде всего, нам нужно показать, что мы открытая страна, открытая для мира, - сказал он тогда. - Вот приедете, посмотрите, что такое Россия. До сих пор от прошлого остается множество штампов. Но, чем больше будет контактов, тем быстрее разрушатся штампы". Однако семь с половиной лет спустя что это означает для отношений России с западным миром? Автор констатирует, что страна сейчас во многом изолирована. Ряд действий России и обвинений в ее адрес потрясли международную политику в последние годы, говорится в статье: это "аннексия Крыма, предположительное вмешательство в выборы в США и Европе, отравление бывшего шпиона в Англии, в чем обвинили Россию, и военное вмешательство в Сирии". Тем не менее, "магнетическое притяжение ЧМ дало стране возможность продемонстрировать - верно это или нет - что санкции не оказали предполагаемого эффекта", пишет Розенберг. Политика продолжает мелькать на заднем плане турнира. Встреча Путина с принцем Мохаммедом бин Салманом привлекла больше внимания к глобальному соглашению о добыче нефти, осуществляемому под руководством обеих стран. Список гостей Кремля состоит "преимущественно из центральноазиатских автократов и руководителей отколовшихся республик Абхазия и Южная Осетия, а также кучки иностранных лидеров из Африки и Южной Америки", отметила The Guardian. Британский активист ЛГБТ Питер Тэтчелл был ненадолго задержан в Москве за демонстрацию у стен Кремля плаката "Путин не принимает мер против пыток геев в Чечне", передает корреспондент. Из-за опасности расистских выходок "ФИФА дала арбитрам возможность прерывать или даже отменять игру при первом же случае расистских выкриков или оскорблений в толпе", говорится далее. На этой неделе глава комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей дала интервью московской радиостанции, в котором она, как представляется, высказалась против детей смешанной расы, призывая русских женщин не спать с иностранцами во время ЧМ, поражается Розенберг. "Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать", - сказала депутат Тамара Плетнева. В ближайшие недели миллионы людей будут наблюдать за Россией. Поставленная Путиным цель: Россия должна показать себя с лучшей стороны. Праздник футбола должен отвлечь внимание от войн на Украине и в Сирии, а также от преступлений и нарушений прав человека, пишет журналист Bild Филипп Пятов. Журналист приводит мнения самых ярых критиков Кремля, которые призывают мир не попасться на удочку Путина. "Даже во время чемпионата мира никто не должен забывать, что президент Путин - это человек без принципов и без морали", - заявил руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков, напомнив, что во время ЧМ за решеткой остаются сотни политзаключенных. Гарри Каспаров указал: "Путин использует ЧМ как платформу для пропаганды, чтобы легитимировать свою власть и завоевать славу, которую не могут дать ему выборы и достижения". "Каждый политик, который посетит ЧМ и появится в компании Путина, поможет ему в приукрашивании его прошлых преступлений и станет соучастником будущих", - заявил Каспаров. "Футбол - это праздник миллионов, но также возможность для кремлевских преступников подкрепить свое вранье, - считает Михаил Ходорковский. - Подумайте над этим: на Олимпийских играх в Сочи Кремль систематически использовал допинг; они украли миллионы при строительстве спортивных сооружений; они направили предназначенные для спорта деньги в спецслужбы. Они несут ответственность за тысячи убитых мирных жителей на Украине, они сажают в тюрьму своих противников и убивают некоторых из них". "Но подумайте еще и о том, что они - не Россия. Россия - это страна хороших людей, которым сейчас трудно понять правду. Помогите им вашей дружбой", - призвал Ходорковский. Также по теме: Чемпионат мира не может замаскировать сирийское бедствие (The Times) Алексей Прокопьев: "Как во внешнем, так и во внутреннем плане этот ЧМ крайне важен для российской власти!" 