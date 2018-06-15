Алексей Прокопьев: "Как во внешнем, так и во внутреннем плане этот ЧМ крайне важен для российской власти!"

Путинская Россия принимает свой первый чемпионат мира по футболу на фоне угроз бойкота и широкомасштабной пиар-операции. По этому случаю французское издание La Regle du Jeu дает слово экономисту Алексею Прокопьеву, сооснователю НПО Russie-Libertés и тонкому знатоку российского футбола.

"Как российское общественное мнение встречает этот ЧМ?" - спросил журналист Лоран Давид Самама.

"Политическая ситуация и экономические соображения способствуют ослаблению эйфории. Напомним, что, по официальной статистике, на сегодняшний день в России 20 млн бедных, если не больше. Трудности заключаются в этом, мешая общественному мнению со всей полнотой насладиться радостью от приема такого события. Тем не менее, болельщики счастливы", - ответил Прокопьев.

"Какую выгоду надеется извлечь Владимир Путин из этого события?"

"Во Франции часто интересуются международным воздействием организации таких масштабных мероприятий, как Олимпиада или ЧМ. Этот аспект неоспорим, но за ним скрывается другой, чрезвычайно важный для Владимира Путина и для его популярности: это внутренняя проблематика. Внутри страны этот ЧМ имеет важнейшее значение для властей. ЧМ играет на патриотических чувствах россиян - "мы тоже можем это сделать", "мы тоже можем принять событие такого масштаба". Такую данность нельзя не учитывать при анализе", - отмечает собеседник издания.

"Не стоит обманываться по поводу сильных результатов, которых Путин добился на последних президентских выборах. В недрах российского народа существует недовольство. И даже если большинство, несомненно, счастливо от приема ЧМ, растет протестное настроение по нескольким целевым ориентирам, связанным, в частности, с определенными ограничениями для населения на время проведения состязания. Не говоря уже о проблеме коррупции. Даже российская спортивная пресса, аналог французской L?Équipe, к примеру, говорит о не совсем оправданных затратах на строительство стадионов: Самара, Саранск..."

"Было сделано все для того, чтобы предотвратить широкомасштабные митинги во время ЧМ, - указал Прокопьев. - Был принят ряд мер, введен специальный режим, ограничивающий право на протесты. После масштабных митингов 2011 и 2012 года эти законы уже действовали, и они были ее ужесточены. Последние митинги были сурово разогнаны. Алексей Навальный был заключен в тюрьму: а ведь он не призывал к мобилизации против ЧМ. В городах, принимающих ЧМ, оппозиции трудно будет организовать митинги, достойные этого названия. В Екатеринбурге, например, невозможно собрать более 100 человек!"

"Сам я не расположен к идее бойкота ЧМ, - сказал Прокопьев. - Я слышу и понимаю все позиции, но искренне считаю, что приезд в Россию с тем, чтобы донести свой месседж о защите различных НПО, освобождении политзаключенных, о требовании соблюдать права оппозиции, об уважении труда журналистов и неприкосновенности ЛГБТ возымеет куда больший эффект, чем бойкот. Разве бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году изменил восприятие советских граждан? Нет! Положил конец холодной войне? Конечно, нет! Кстати, и войне в Афганистане... О тех или иные действиях следует судить по их эффективности. Прилагать усилия нужно прежде всего в отношении российского населения. И надо помнить, что русский народ - это не один человек. Все оппозиционеры - это тоже русский народ".

"Логистический аргумент Кремля ясен: организовать ЧМ на западе России во избежание непредусмотренных перемещений, и это правильно. Если взглянуть на российскую первую лигу, можно констатировать, что на востоке страны очень мало крупных футбольных клубов. Таким образом, подобное решение логично. В России вопрос об инфраструктуре не до конца решен. С одной стороны, хорошо, что развивается футбол на Урале. Но вопрос о выборе с качестве принимающего города Саранска, в Мордовии, меня озадачил! У местного клуба весьма посредственные результаты. Почему выбрали этот город? Говорят, что мог вмешаться Жерар Депардье... То же самое с Калининградом. Устраивая матчи ЧМ в Калининграде, нам демонстрируют, что эта территория - российская. Это сделано не случайно. И потрачено несколько десятков миллионов (300 млн долларов), чтобы это стало возможным! Здесь имеет место типичный случай неправильного использования государственных денежных средств", - утверждает эксперт.