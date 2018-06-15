В Ростове-на-Дону, между нагайкой и футболом

Футбольным болельщикам предстоит увидеть казаков - фольклорное войско с неопределенными очертаниями и спорным прошлым, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Приезжающие в Ростов-на-Дону футбольные болельщики оказываются перед лицом казаков - являющих собой сгусток двусмысленности России, балансирующей между мягкой силой и демонстрацией силы. Бывшие казачьи войска, входившие в царскую армию, возрожденные в последние годы в южных регионах России, внесут свой вклад в обеспечение безопасности во время матчей ЧМ в Ростове, говорится в статье.

300 казаков будут участвовать в построениях между международным аэропортом "Платов" (фамилия казачьего генерала, а также псевдоним Владимира Путина во времена его учебы в разведшколе) и стадионом, сообщает автор.

"Вот уже десять лет мы обеспечиваем безопасность футбольных матчей в Ростове-на-Дону", - сразу заявляет Михаил Беспалов, первый заместитель (товарищ) атамана войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", удобно усевшись под портретом Путина в своем кабинете, расположенном в региональном правительственном здании.

"Недавно мы принимали в Ростове два матча "Лиги чемпионов". Болельщики "Манчестера" боялись, что мы встретим их с нагайками, но мы раздавали им кофе и шарфы болельщика. Не было ни одного инцидента", - рассказывает Беспалов, снисходительно приукрашивая выражения и шутливо напоминая и том, что бытовала даже поговорка: "Нагайка дается для того, чтобы ею бить коня, казака и жену".

О казаках в России много писали в последние месяцы. Люди в казачьей форме, размахивающие нагайками, 5 мая атаковали митинг российской оппозиции в Москве. Присутствовавший при этом журналист Le Temps увидел согласованность в действиях полиции и казаков, которые точечно указывали полиции, какого митингующего надо задержать. "Мы не знаем, кто эти люди, нарядившиеся казаками, - оправдывается Беспалов. - Нашу форменную одежду можно купить в магазинах сувениров".

В начале июня один командир "Всевеликого войска Донского", не удержавшись, сказал оппозиционному журналисту: "Если два мужчины будут целоваться на чемпионате мира, мы подскажем полиции обратить на них внимание", снова подтвердив репутацию казаков. "Он был поставлен в затруднительное положение некорректным вопросом, - оправдывается Беспалов, сохраняя улыбку. - Надо соблюдать рамки морали, существуют границы? мужчины могу целоваться, когда они счастливы, но по-дружески".

"Мы очень рады, что принимаем участие в чемпионате мира по футболу, и мы будем вести себя так, чтобы всем приехавшим захотелось снова сюда вернуться; мы гостеприимны, и всех принимаем с открытой душой", - сказал Беспалов.

"Настоящих потомков казаков осталось очень мало, - считает политолог Дмитрий Абросимов. - Казаки из "Всевеликого войска Донского" полностью включены в вертикаль власти. Они были созданы для того, чтобы разрушить политические амбиции более радикальных казацких организаций". Под некоторыми казачьими объединениями, по сути, скрываются военизированные формирования, воодушевленные ультранационалистической и ксенофобской идеологией. Общероссийская общественная организация "Союз казаков России", базирующаяся неподалеку от Ростова-на-Дону, повсюду говорит о том, что она сражалась на Украине на стороне сепаратистов и по-прежнему занимает позиции в районе Луганска, указывает Гриншпан.

"Среди наших людей одни сражались в Донбассе, а другие в Сирии. Мы не можем им в этом помешать. Некоторые оттуда не вернулись", - соглашается Беспалов.