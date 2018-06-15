Не будем становиться сообщниками российского маскарада на чемпионате мира по футболу

Как мы могли предоставить Путину такую всемирную медийную награду после той роли, которую сыграла Россия в Сирии? - задается вопросом глава сирийской гражданской обороны ("Белых касок") Раед аль-Салех в дискуссионной рубрике Libération.

"Чемпионат мира по футболу, начавшийся на этой неделе в России, - это маскарад для всех нас. Начиная с четверга Владимир Путин, стоящий во главе страны, которая нанесла больший вред международному правопорядку, чем какая-либо другая за несколько десятилетий, станет хозяином самого крупного мирового спортивного события", - возмущается автор.

"Человек, который годами поддерживает и вооружает жестокий режим Башара Асада, силой захватывает территорию соседней страны и вмешивается в наши выборы, будет блистать на спортивном турнире, право на проведение которого, возможно, было получено с помощью взятки", - пишет аль-Салех.

"В это время в Сирии, где неблаговидные действия Путина позволили режиму на месте совершать кровавые бесчинства, не до праздника мечты", - указывает автор.

"Наступление на Восточную Гуту, неподалеку от Дамаска, недавно потрясло весь мир. С цинизмом и презрением к международному правопорядку, которые следовало бы воспринимать как вопиющие (...), Россия проголосовала в пользу резолюции Совбеза ООН, призывающей к гуманитарной паузе ради помощи страдающему населению, - и это для того, чтобы, невзирая ни на что, продолжать поддерживать жестокий штурм со стороны войск режима", - утверждает глава "Белых касок".

"В этот четверг, в то время как главы государств и правительств пожимают руку президенту Путину, поздравляя его с приемом "самого крупного зрелища на земле", мы все должны вспомнить фотографии детей, отравленных в ходе последней химической атаки в Думе. И детей, утонувших в Средиземном море в попытке бежать от губительных последствий разгрома, который Россия учинила в Сирии", - пишет аль-Салех.

"Эти главы государств и правительств должны серьезно задуматься о последствиях своих светских бесед с человеком, у которого нет никакого уважения к их демократическим, плюралистским и открытым обществам. Этот человек переделает весь мировой порядок по своему образу и подобию, едва представится удобный случай, и для него такой момент славы и легитимации вполне способен стать первым актом", - подытоживает автор.