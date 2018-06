15 июня 2018 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Россия хочет обращаться с иностранцами любезно, но не чересчур "В последние недели, предвкушая приезд 500 тыс. иностранных футбольных болельщиков на чемпионат мира, Россия предпринимала слаженные усилия, стараясь обуздать своих обычных демонов ксенофобии", - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. Власти даже организовали тренинги, где людей учили улыбаться. "Но некоторые депутаты, по-видимому, упустили меморандум из виду. Одна дама-депутат предостерегла россиянок, что не следует спать с мужчинами-иностранцами, особенно представителями других рас. Другой депутат предупреждал, что не следует даже обнимать гостей с других континентов, поскольку они, возможно, кишат вирусами", - пишет Макфаркуар, подразумевая высказывания Тамары Плетневой и Александра Шерина. Автор подчеркивает, что эти слова были встречены в России громким и резким негодованием. Журналист объясняет читателям: "Россияне, хотя зачастую проявляют сердечность, могут обращаться с иностранцами скандально сурово, особенно когда имеют дело с большими группами, не владеющими русским языком. Улыбка, адресованная любому незнакомцу, воспринимается как сомнительное поведение - возможно, даже как признак умственной неполноценности". Накануне ЧМ российские власти постарались преодолеть эту установку. Сотрудникам РЖД, обслуживающим специальные поезда для болельщиков, были преподаны уроки улыбок. МВД распорядилось, чтобы во всех 11 городах чемпионата работали полицейские, которые говорят на английском, китайском, французском или испанском. Некоторым футбольным фанатам, которые прославились расистскими кричалками, отказано в выдаче паспортов болельщика, говорится в статье. На фоне напряженных отношений России с другими странами в последние годы ЧМ воспринимался как шанс продемонстрировать миру иной имидж России, отмечает автор. Но, "поскольку президент Путин сделал "традиционные ценности" одним из столпов своего президентства, члены Думы пытаются перещеголять друг друга, предлагая идеи, которые, по их мнению, ему понравятся", - говорится в статье. "Плетневу широко обвинили в расизме", - пишет автор и добавляет, что депутат Михаил Дегтярев занял противоположную позицию - "сказал, что чем больше детей любви появится от связей, возникших во время ЧМ, тем лучше". На фоне этих разговоров, продолжает Макфаркуар, "правительство умудрилось потихоньку сделать объявление, которое гарантированно отучит россиян от их новообретенных улыбок". Он имеет в виду предложение повысить пенсионный возраст и НДС. "Но для всех, кто не в ладах с законом в России, есть одна радостная нотка. Главный оппозиционный активист Алексей А. Навальный, освобожденный из тюрьмы, где он отбыл по приговору 30 дней за организацию незаконной антиправительственной демонстрации, сообщил через Instagram, что его спецприемник подвергся потемкинской смене имиджа. Стены свежепокрашены, вместо дыр в полу появились туалеты со сливными бачками, а в рационе питания - такие блюда, как шиш-кебаб вместо обычной баланды; в дворе для прогулок теперь есть настоящие футбольные мячи, а в камерах - телевизоры: вероятно, чтобы смотреть матчи ЧМ", - говорится в статье. Источник: The New York Times