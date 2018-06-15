Это должно было быть так скучно?

Робби Уильямс в качестве главного героя: то, что показали на стадионе "Лужники" перед матчем Россия - Саудовская Аравия, было настоящим разочарованием, считает журналист немецкого издания Tageszeitung Ян Феддерсен.

Приглашенный в качестве звездного гостя Робби Уильямс исполнил вместе с российским сопрано Аидой Гарифуллиной песню "Angels", и это был "яркий образчик эстетики середины 1990-х", в котором не было ни бита современности, пишет автор.

К тому же Робби Уильямс был одет "в малиновый костюм, который ни один современный бутик не возьмет даже на распродажу секонд-хенда", добавляет Феддерсен. Неужели у организаторов не было лучших контактов в мировом шоу-бизнесе? Не хватало еще, чтобы к Уильямсу присоседились Энни Леннокс и Стинг, чтобы еще убедительнее создать "ощущение мировой важности", иронизирует автор.

Судя по тому, что Уильямс появился на газоне прямо перед матчем открытия, программа вряд ли могла быть насыщенной. Однако потом вышел Владимир Путин, который выглядел "действительно счастливым", когда произносил свою праздничную речь. "В глаза бросалось то, что Путин, который, несмотря на дружественный облик, охотно производит впечатление строгого человека, выглядел по-настоящему довольным. Как будто бы он думал: "Слушай, а это была хорошая идея найти в лице тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера удобного друга и так беспроблемно получить этот турнир", - пишет журналист.

Но если в случае с "демократическим автократом" Путиным его неподдельная радость от возможности провести престижное мероприятие на подвластной ему территории выглядела еще "прилично", то при появлении на сцене действующего президента ФИФА Джанни Инфантино все превратилось в "ухмыляющуюся карикатуру", полагает автор. Его "в некоторой степени шокировало" то, что находящийся всего два года в должности руководитель ФИФА "оказался настолько бывалым и "прожженным" в своем раболепии перед Путиным, как будто он унаследовал историю братства Блаттера с устрашающими режимами и мастерами отхватывать и подсовывать деньги по всему миру".

"Правда, Инфантино после своей речи удивительным образом снискал аплодисменты: он уже сейчас зашел дальше предшественника, приветственная речь которого всегда награждалась свистом и неодобрительными возгласами", - замечает Феддерсен.