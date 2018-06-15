Если секс, то только с белыми

"У россиян всегда было много хлопот с сексом и его обсуждением, - пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Барбара Эртель. - Еще в советские времена говорили о "советском сексе", под которым, за неимением фантазии и специальной литературы, подразумевалась миссионерская поза - разумеется, в гетеросексуальном контексте. Стыдливое обращение с данной темой не поменялось и в 1980-е годы, когда "железный занавес" преодолели такие значимые книги, как "Больше радости от секса", которые расходились даже в виде копий".

И вот как раз к началу чемпионата мира по футболу речь снова зашла о половом акте. Депутат от КПРФ Тамара Плетнева заявила, что российские женщины должны избегать интимной связи с темнокожими иностранцами. По словам законодательницы, в результате таких отношений затем появляются матери-одиночки, а рожденные дети страдают от дискриминации.

"Однако, чтобы стать матерью-одиночкой, вообще-то не нужны гости из-за рубежа", - отмечает Эртель. "Количество разводов колоссально, - пишет она о России. - Даже если отношения сохраняются, из-за чрезмерного употребления разнообразных алкогольных напитков мужчины умирают преждевременно (продолжительность их жизни - около 60 лет)".

"За мнимым беспокойством Плетневой о страданиях детей в неполных семьях скрывается и кое-что другое: неприятие и дискриминация всего нероссийского, всего, что является или выглядит другим. "Негр" и "чернокожий" - распространенные в России обозначения. А сообщения о студентах из африканских и азиатских стран, которых преследуют, а иногда и убивают, не редкость", - сообщает журналистка.