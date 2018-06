15 июня 2018 г. Хэмиш де Бреттон-Гордон | The Times Чемпионат мира не может замаскировать сирийское бедствие Глава организации "Врачи под огнем" и советник Союза медицинских и гуманитарных организаций в Сирии Хэмиш де Бреттон-Гордон пишет в статье, опубликованной в The Times: "Когда миллионы зрителей по всему миру садятся у телевизоров смотреть чемпионат мира в России, им надо подумать о 2,7 млн мирных жителей, загнанных в провинцию Идлиб на севере Сирии российским и сирийским режимами". "Подобно гитлеровской Олимпиаде, путинский ЧМ попытается показать лучшее, что есть в России, однако пока футбол отвлекает на себя внимание, больницы в Сирии так и останутся мишенями атак. Подобное происходит последние семь лет. Несмотря на призывы создать бесполетные зоны, чтобы защитить невинных (по образцу тех, которые США, Великобритания и Франция установили в 1991 году для защиты курдов на севере Ирака и мусульман-шиитов на юге), и необходимость сбрасывать гуманитарную помощь голодающим и осажденным, в Сирии не достигнуто буквально ничего", - говорится в статье. "Возможно, часть энергии, которая тратится на "Брекзит" и уламывание Ким Чен Ына сесть за стол переговоров в Корее, можно было бы использовать для убеждения Путина добиться для Сирии значимого мира. Последствия происходящего там никуда не денутся и после того, как мы забудем, кто выиграл ЧМ-2018", - указывает де Бреттон-Гордон. Источник: The Times