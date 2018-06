15 июня 2018 г. Бен Вольфганг | The Washington Times Литва: для борьбы с российской угрозой необходимо постоянное военное присутствие США "Литва была бы рада военному присутствию США на более стабильной основе в ее границах в целях сдерживания все более дерзких российских провокаций, заявил министр обороны балтийского государства в четверг, подчеркнув, что литовские силы считают себя обязанными поддержать возглавляемые США миссии в Ираке и Афганистане, но им нужна как можно большая помощь США у себя дома", - пишет The Washington Times. "Утверждая, что США и другие союзники НАТО должны укрепить свою военную мощь в государствах Прибалтики в качестве противовеса Москве, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что он поддерживает предложение Польши заплатить до 2 млрд долларов за потенциальное строительство там американской базы. Пентагон не комментировал подобное предложение", - передает корреспондент Бен Вольфганг. В затронувшем множество вопросов интервью The Washington Times Кароблис заявил, что президент Трамп правильно заставляет членов НАТО - особенно Германию - повысить военные расходы, и предупредил, что российские операции по дезинформации стали "более изощренными" со времен выборов в США в 2016 году. По вопросам безопасности Кароблис заявил, что даже "ограниченного присутствия американских войск в балтийских государствах" может быть достаточно для сдерживания Путина. Хотя это, безусловно, повлекло бы за собой осуждение России, сказал он, размещение войск того бы стоило. Возможно, наиболее эмоционально Кароблис высказался о пропагандистских усилиях России и "фейковых новостях", которые, по его словам, стали опаснее, чем когда-либо, и даже затронули его лично, говорится в публикации. Он указал на недавний инцидент, когда российские хакеры, судя по всему, взломали литовский новостной сайт и распространили ложные слухи о том, что Кароблис - гей и обвинялся в сексуальных домогательствах. Кароблис пылко разоблачил и другую фальшивую историю, видимо, распространяемую российскими агентами: якобы американский военный автомобиль сбил насмерть ребенка во время недавних военных учений в Литве. Эта история, кажется, получила некоторое развитие в соцсетях, пока не была разоблачена. "Их главной целью было дискредитировать" американские войска, сказал министр обороны. Источник: The Washington Times