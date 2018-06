15 июня 2018 г. Эли Розенберг | The Washington Post Путин надеялся, что его заявка на проведение ЧМ-2018 улучшит отношения с Западом. Отношения, напротив, пострадали Владимир Путин ликовал в Цюрихе на пресс-конференции, организованной после того, как чиновники ФИФА объявили его страну победительницей в конкурсе на проведение ЧМ-2018. Это было в декабре 2010 года, напоминает Эли Розенберг в The Washington Post. "Прежде всего, нам нужно показать, что мы открытая страна, открытая для мира, - сказал он тогда. - Вот приедете, посмотрите, что такое Россия. До сих пор от прошлого остается множество штампов. Но, чем больше будет контактов, тем быстрее разрушатся штампы". "Однако семь с половиной лет спустя что это означает для отношений России с западным миром?" - задается вопросом Розенберг. "По большому счету, страна сейчас изолирована еще сильнее, чем в течение десятилетий", - пишет автор, напоминая, что ряд действий России и обвинений в ее адрес потряс международную политику в последние годы. "В их число входят аннексия Крыма, предположительное вмешательство в выборы в США и Европе, отравление бывшего шпиона в Англии, в чем обвинили Россию, и военное вмешательство в Сирии", - говорится в статье. Тем не менее, как отмечают международные обозреватели, чемпионат мира все еще представляет собой триумф Путина на мировой арене. "Хотя страна оказалась в тисках западных санкций (и это создало новые сложности для финансирования строительства стадионов), магнетическое притяжение ЧМ дало стране возможность продемонстрировать - верно это или нет - что санкции не оказали предполагаемого эффекта", - пишет Розенберг. Политика продолжает мелькать на заднем плане турнира, постоянно угрожая выйти на первый план, говорится далее. Встреча Путина с принцем Мохаммедом бин Салманом привлекла больше внимания к глобальному соглашению о добыче нефти, осуществляемому под руководством обеих стран на фоне роста мировых цен на сырье. Список гостей Кремля состоит "преимущественно из центральноазиатских автократов и руководителей отколовшихся республик Абхазия и Южная Осетия, а также кучки иностранных лидеров из Африки и Южной Америки", отметила the Guardian. Британский активист ЛГБТ Питер Тэтчелл был ненадолго задержан в Москве в четверг после демонстрации плаката, критикующего Путина, у стен Кремля. "Путин не принимает мер против пыток геев в Чечне", - гласил его плакат. "Кроме того, расизм, неизбежный бич футбольных стадионов во всем мире, остается настолько заметной проблемой в России, что ФИФА дала арбитрам возможность прерывать или даже отменять игру при первом же случае расистских выкриков или оскорблений в толпе", - передает журналист. На этой неделе глава комитета Госдумы по делам женщин, семьи и детей дала интервью московской радиостанции, в котором она, как представляется, высказалась против детей смешанной расы, призывая русских женщин не спать с иностранцами во время чемпионата мира, говорится в статье. "Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать", - сказала депутат Тамара Плетнева. "Возможно, все еще изменится, - пишет Розенберг. - Путин закончил разговор в 2010 году на позитивной ноте, выразив надежду, что опыт столь многих людей, которые посетят Россию, поможет завоевать их умы и сердца". Источник: The Washington Post