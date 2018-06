15 июня 2018 г. Валентина Поп | The Wall Street Journal Бескомпромиссный демарш: Франция хочет вытеснить английский язык из ЕС "Как будто в ЕС мало причин для беспокойства, теперь там возникли противоречия относительно того, какой язык должен занимать главенствующие позиции", - пишет корреспондент The Wall Street Journal Валентина Поп. Французский президент Эммануэль Макрон хочет сделать французский "снова великим" и заменить им английский как официальный язык институтов ЕС, как это было до вступления Британии в блок в 1973 году. На фоне переговоров Британии о выходе из ЕС весной следующего года он стремится восстановить лингвистический "старый порядок", пишет журналистка. Свержение "королевского английского" кажется практически невозможным для блока, в составе которого скоро останется 27 стран. Его 24 официальных языка предполагают 552 переводческие комбинации - непрактично огромное число, которое требует сокращений, говорится в статье. Английский, вне всяких сомнений, лидирует среди иностранных языков, преподаваемых в ЕС, по данным официальной статистики. "Тем не менее, "Брекзит" означает снижение статуса английского. Сейчас он является официальным языком 12,8% 511-миллионного населения ЕС, но после ухода Британии станет только вторым официальным языком двух стран - Ирландии и Мальты", - сообщает Поп. "Более скромной, но, возможно, не менее пугающей задачей является повышение качества английского в ЕС", - продолжает автор. Джереми Гарднер, переводчик с английского из Виндзора, написал справочник английских слов и выражений, неправильно используемых в ЕС. В этом словаре он пытается исправить некоторые причудливые ошибки "евросоюзного английского": так, в документах ЕС слишком часто не "говорится" (say) что-то, а "предвидится" (foresee), а крупный рогатый скот, овцы, козы и ослы называются "бычьи, овечьи, козьи и ослиные животные", пишет журналистка. Слово "ось" используется для обозначения программ, имеющих высокий приоритет для бюрократии ЕС. Например, в состав Еврокомиссии входят "ось рыболовства", "ось социальной политики" и "ось научно-технического обмена", говорится в статье. Большая часть странных выражений является результатом неполного перевода с французского языка, поясняет автор. Так, должностные лица отправляются "с миссией", а не едут в командировку. "Одним из союзников Макрона в битве за восстановление статуса французского языка является президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, уроженец соседнего Люксембурга, который часто выступает с публичными заявлениями на французском и немецком языках", - пишет Поп. Гарднер высмеивает идею о том, что "Брекзит" приведет к восстановлению французского как главного языка блока, но он предсказывает, что это может открыть возможности для чего-то более революционного - американского английского, передает автор. Источник: The Wall Street Journal