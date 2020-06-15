Демократическое движение в Гонконге находится на распутье

"(...) После того, как Всекитайское собрание народных представителей 28 мая приняло резолюцию о разработке законопроекта о "национальной безопасности" в Гонконге, гонконгское демократическое движение находится на распутье: оно ошеломлено таким массированным ударом и задается вопросом, какой стратегии следовать для противостояния континентальной машине. Насильственный переход центральной власти в обход законодательной системы полуавтономной территории обескуражил даже опытных стратегов движения", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"Мы не думали, что Китай продвинется так быстро. Теперь это уже взятие под контроль. Мы приходим к принципу "одна страна, одна система", - считает Маргарет Нг, бывший продемократический депутат.

"(...) Мирное собрание десятков тысяч людей со свечами в руках в парке Виктория 4 июня в память о разгоне студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь - несмотря на официальный запрет - демонстрирует решимость народа противостоять континентальной власти, - говорится в статье. "Бой не окончен. Молодые люди хотят, чтобы соблюдались их гражданские свободы", - заявляет Нг, которая была арестована в апреле вместе с историческими деятелями движения за "незаконные собрания".

"(...) Восстание, верное своему горизонтальному демократическому характеру, пытается определить грань между сторонниками применения силы и поборниками пацифистской борьбы. И те, и другие, оценивают сигналы, поступающие из Пекина и западных столиц, отслеживая подробности точного содержания нового законопроекта, который в настоящее время обсуждается важными персонами коммунистического режима", - пишет Le Figaro.

"Речь идет о том, чтобы оценить новые правовые риски, с которыми сталкиваются активисты после того, как в сентябре закон вступит в силу. "Закон может оказать леденящий эффект устрашения для свободы слова, особенно в университетском мире. Митинговать в пользу самоопределения также станет проблемным", - считает Кора Чан, юрист из Университета Гонконга.

"(...) Гонконг нуждается в шоковой терапии", - заявляет Регина Ип, пропекинский парламентарий, советник главы администрации Кэрри Лам, которая преуменьшает влияние закона. Это равносильно "установке антивирусного программного обеспечения", - добавляет Чжан Сяомин, глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао, возмущенный беспорядками, длящимися несколько месяцев. Власти пытаются успокоить встревоженное деловое сообщество, заверяя, что закон не поставит под угрозу "свободы" и "автономию" территории, а будет нацелен только на "бунтовщиков" и "террористов", - передает журналист.

"(...) Призрак ареста нависает и над знаковым лидером "революции зонтиков" Джошуа Вонгом и другими деятелями, которые активно добиваются международной поддержки. Новый закон осуждает "иностранное вмешательство" и может покарать нарушителя спокойствия, который уже совершил поездку в США и выступил перед Конгрессом в защиту свободы Гонконга. Такая перспектива может заставить некоторых активистов продолжать свою борьбу в изгнании, чтобы ускользнуть из лап Пекина. Присутствующие на острове правозащитные НПО, такие как Human Rights Watch и Amnesty, также обречены на смерть", - комментирует Фалетти.

"Протестующие внимательно изучают степень умеренного международного отклика на действия Пекина. Они присматриваются, как далеко зайдет Дональд Трамп, который пообещал отменить торговые привилегии острова в отместку за законопроект, но не опубликовал деталей предполагаемых санкций. Великобритания демонстрирует свой гнев, обещая обладателям британского национального заграничного паспорта (BNO) доступ к британскому гражданству, в то время как Евросоюз реагирует робко, как, например, Франция и Германия. - говорится в публикации. "Реакция ЕС разочаровывает. Если вы забудете свои ценности, то Пекин заставит вас заплатить слишком дорого!" - предупреждает Нг.

"Эскалация китайско-американской напряженности сковывает экономические перспективы Гонконга, находящегося в периоде рецессии, и может подтолкнуть некоторых молодых людей, обеспокоенных своей безопасностью, сделать решительный шаг и уехать в поисках лучшего будущего, занятости и свободы. Гонконг уже пережил волну эмиграции накануне передачи Китаю, после этого ему удалось восстановиться. Существуют опасения, что столь мрачные перспективы приведут к эскалации методов борьбы среди тех, кто настроен наиболее радикально, - указывает Le Figaro.

"Для большинства молодых людей Гонконг является их домом, и им некуда уезжать. Будущее в их собственных руках, - хочет верить 72-летняя Маргарет Нг, передавая эстафету как никогда уязвимого факела демократии.