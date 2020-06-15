В России американец Пол Уилан приговорен к 16 годам тюрьмы за шпионаж

"(...) В понедельник , 15 июня, Мосгорсуд приговорил Пола Уилана, арестованного в Москве за шпионаж в конце 2018 года, к 16 годам лишения свободы. Судья уточнил, что 50-летний бывший морской пехотинец канадского происхождения, имеющий американское, британское и ирландское гражданство, будет отбывать наказание в "колонии строгого режима", - пишет Le Monde.

"Присутствовавший в зале заседаний Пол Уилан немедленно объявил, что подаст апелляцию, и осудил "политический и фиктивный процесс", по словам журналиста агентства AFP, находившегося в суде. (...) Пол Уилан был арестован 28 декабря 2018 года, когда он приехал на свадьбу своего коллеги, бывшего морского пехотинца, женившегося на россиянке в Москве. Информационное агентство "Росбалт", считающееся близким к ФСБ, сослалось на анонимный источник российской разведки, согласно которому Уилан обвиняется в том, что он попытался завербовать гражданина России для получения секретной информации о сотрудниках различных государственных органов страны", - говорится в статье.

"(...) Американские дипломаты неоднократно призывали к его освобождению, считая, что данное дело бездоказательно. В ответ на объявление о его приговоре посол США в Москве Джон Салливан заявил, что исход процесса Пола Уилана может повредить отношениям между США и Россией", - указывает издание.