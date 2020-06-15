Сложная дипломатическая игра в Израиле

"(...) С тех пор, как Биньямин Нетаньяху включил дату 1 июля в правительственное соглашение со своим соперником Бенни Ганцем, чтобы представить свой план аннексии части территорий Западного берега реки Иордан, на Ближнем Востоке это стало еще очередной "ночью перед сражением". По мнению критиков большого проекта Нетаньяху, чьи контуры остаются неясными, речь идет о поездке в один конец в неизвестность или даже в "апартеид". Конкретно речь идет о переходе от режима военной оккупации к распространению полного израильского "суверенитета" на территории еврейских поселений и на Иорданскую долину. То есть на 30% оккупированных территорий, как предусмотрено американским "планом", обнародованным Дональдом Трампом в январе", - пишет корреспондент Liberation в Тель-Авиве Гийом Жендрон.

"Что касается колонизации, то прагматизм Нетаньяху уже давно взял верх над идеологической основой "Великого Израиля", простирающегося "от реки (Иордан) до моря (Средиземное море)". Но вписать свое место в историю сионизма и при этом отодвинуть на второй план свои юридические неприятност, стало бы для него мощной побудительной причиной", - отмечает автор статьи.

"(...) Весь вопрос для "Биби" заключается в том, чтобы понять, как проглотить слона, - резюмирует один высокопоставленный европейский дипломат в Тель-Авиве. - Сразу или мелкими кусочками? Если по частям, как это происходило при создании каждого нового поселения, то его будут обвинять в нарушении международного права. Это он переживет. Но если он аннексирует Иорданскую долину и все поселения 1 июля, то это можно будет отнести к категории "преступлений агрессии", а ему самому это может грозить Международным уголовным судом. Такая возможность его беспокоит, так как он с нами об этом говорит. Ему придется найти баланс между расстройством желудка и слишком маленьким кусочком, который разочарует его электорат и не поспособствует быстрой эскалации процесса перед американскими выборами, пока существует благоприятный момент, поскольку его целью является сделать невозможным откат назад, если в ноябре изберут Джо Байдена".

"В Вашингтоне создатели плана Трампа разделились на два лагеря. Джаред Кушнер, зять президента, ответственный за это досье, стремится потянуть время, все еще мечтая о маловероятном одобрении несамостоятельного палестинского государства странами Персидского залива. Американский посол в Израиле Дэвид Фридман, наоборот, настаивает на немедленной аннексии, заявляя, что палестинцы получат свое государство, "когда они станут канадцами", - говорится в статье.

"Контуры палестинского ответа также размыты. Президент Махмуд Аббас объявил недействительными все соглашения, заключенные с израильтянами. Важная координация в сфере безопасности между Рамаллой и Тель-Авивом, которая способна была предотвратить почти треть нападений на Израиль и позволяла Аббасу сдерживать своих оппонентов, похоже, нарушена", - пишет Libération.

"(...) Как обычно, Аббас предпочитает призывы к международному сообществу, а также форму экономического долоризма, угрожающего подорвать Палестинскую национальную администрацию. Его правительство решило отказаться от налоговых выплат, которые отчисляет Израиль и которые составляют половину бюджета палестинской администрации. (...) Наконец, на рассмотрение агонизирующего Квартета по ближневосточному урегулированию (США, Евросоюз, ООН, Россия) может быть представлен палестинский контрплан, подтверждающий границы 1967 года с обменами территорий и демилитаризацией. Это тупик, поскольку американцы отказываются рассматривать какую-либо иную основу для дискуссии, кроме плана Трампа, направленного на разрушение параметров для двухгосударственого разрешения", - указывает издание.

Однако самая сильная оппозиция замыслам Нетаньяху исходит от поселенцев. "Как это ни парадоксально, аннексия в рамках плана Трампа вновь поднимает вопрос о палестинском государстве, - отмечает политолог Денис Чарбит. - Выбирая между мечтой о "Великом Израиле" и урезанным суверенитетом, они предпочитают существующее положение вещей, с ощущением, что время работает на них".