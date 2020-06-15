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15 июня 2020 г.
15 июня 2020 г.

Корреспондент | Der Spiegel

Москва спонсировала поездку депутата из партии АдГ в Крым

"Спорная поездка депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Ульриха Эме на аннексированный полуостров Крым вызывает новые вопросы. По информации Der Spiegel и телепередачи Kontraste канала ARD,поездку Эме финансировала российская Госдума".

"Как указал Эме в декларации для Парламентской ассамблеи Совета Европы, в марте 2018 года он четыре дня пребывал на оккупированной Россией территории и следил там в качестве участника "миссии по наблюдению за выборами" за избранием Владимира Путина российским президентом. Расходы на поездку, согласно документу, взял на себя комитет Госдумы по международным делам", - передает издание.

"Впечатления Эме как наблюдателя за выборами были, вероятно, абсолютно в интересах его московских спонсоров: хотя голосование, с точки зрения Германии, противоречило международному праву и были сообщения о нарушениях, политик из АдГ публично заявлял о том, что был "приятно удивлен" выборами, "организованными наилучшим образом".

"Финансовая поддержка из России вызывает серьезные вопросы не только в политическом смысле: по закону депутаты бундестага не могут принимать "денежные отчисления", если в качестве "ответной услуги" они используют свои полномочия для представления интересов спонсора", - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel


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