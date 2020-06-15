Путин объявляет об успехах в разработке гиперзвукового оружия

"Президент России Владимир Путин снова бахвалится гиперзвуковым оружием. Однако эксперт по вооружению недавно назвал технологию переоцененной", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В продолжающемся противостоянии с США российский президент Владимир Путин пытается пустить пыль в глаза. По его словам, Россия скоро будет в состоянии ответить на разработанное другими государствами гиперзвуковое оружие. Москва, по мнению Путина, превзошла США в разработке новых видов оружия".

"(...)Когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием", - цитирует Путина российское новостное агентство РИА".

"Впрочем, пока эксперты оценивают привлекающие к себе внимание заявления России о гиперзвуковом оружии в основном как демонстрацию силы, в том числе и во внутриполитическом аспекте", - отмечает Der Spiegel.

"Россияне с большой помпой представили "Авангард", это привлекло к ним много внимания", - сказал физик и эксперт по вооружению Гетц Нойнек из Института по исследованию проблем мира и политики безопасности Гамбургского университета в интервью Der Spiegel в начале года".

"Хотя гиперзвуковое оружие технически является сравнительно новой категорией, речь идет далеко не о такой большой революции, в которой пытается убедить Путин, считает Нойнек".

"США уже в 1960-е годы начали разрабатывать гиперзвуковые ракеты. Спустя несколько лет паузы в 2016 году этот проект был реанимирован, так как США захотели достичь с помощью оружия любой точки в течение часа".

"В ответ на это Россия и другие государства, например, Китай, также начали инвестировать в разработку такого оружия. Впрочем, количество стратегических ядерных боеголовок и ракет-носителей, которыми может обладать каждая страна, ограничивается договором СНВ-III, заключенным между Россией и США".

"Россияне представили ракеты "Авангард" американским инспекторам. Уже имеющиеся, ядерные боеголовки были заменены в них чем-то новым, больше ничего", - сказал Нойнек полгода назад".

"Нойнек также указал, что чувство безопасности благодаря системам ПРО в целом является иллюзией. "Испытания успешны лишь отчасти, и есть методы обмана систем ПРО, в том числе и американских", - отметил он".

"По словам эксперта, скорость обычных баллистических ракет во время спуска может в 27 раз превышать скорость звука, и поэтому они являются такой же проблемой для обороны, как и маневренное гиперзвуковое оружие. Поэтому "Авангард" дает россиянам лишь еще одну, лучшую возможность обойти американские системы обороны", - передает Der Spiegel.