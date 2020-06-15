Предприниматели чувствуют себя брошенными

"На протяжении десяти недель москвичи почти не могли покидать свои квартиры. Российская экономика практически простаивала. Теперь правила внезапно смягчили, при этом вирус продолжает свирепствовать", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...) В понедельник мэр Москвы удивил всех поспешным смягчением ограничений. Открыть свои салоны красоты в одночасье смогла и Юлия Духина. Теперь так много клиентов хотят постричь волосы или покрасить ногти, что свободных мест у нее не будет несколько недель", - повествует журналистка Зильке Бигалке.

"Ее резервов хватило бы еще на 3-5 месяцев, сказала Юлия Духина на прошлой неделе во время телефонного разговора. "Столько мы сможем продержаться. Потом будет очень сложно".

"Пандемия ударила по российской экономике и в без того тяжелое время. С 2014 года, после аннексии Крыма, конфликта на востоке Украины и последовавших санкций, реальные доходы людей значительно упали. Уже до пандемии россияне могли позволить себе все меньше на свои деньги. Теперь более 60% потеряли свой доход полностью или частично, из-за вируса. Такие данные представлены в исследовании НИУ ВШЭ. Согласно ему, работу потерял каждый десятый, это почти 10 млн безработных. Официальное число: 1,9 млн", - указывает издание.

"Правительство помогает, выделяя больше денег детям и безработным. Но того, кто потерял работу, не спасет и увеличенное в три раза пособие по безработице в размере около 60 евро в пересчете на европейскую валюту. К тому же, по оценке Всемирного банка, 15-21% россиян работают без договора. Согласно другим оценкам, их еще больше. Как кризис скажется на тех, кто зависит от серой или черной зарплаты, вовсе невозможно предсказать", - говорится в статье.

"В то же время помощь предприятиям среднего бизнеса ограничивается отсрочкой налогов и беспроцентными кредитами. Предоставленных денег из расчета на каждого сотрудника хватит на выплату минимальной зарплаты в размере примерно 160 евро в течение полугода. Это краткосрочное решение, право на которое имеет только треть фирм".

"Предприятия малого и среднего бизнеса составляют лишь около пятой части российской экономики, которая определяется преимущественно государственными холдингами. После переломных лет сохранилось много недоверия к частным предпринимателям. Лишь в марте Путин говорил, что есть "определенные основания" считать бизнесменов жуликами", - пишет издание.

"Юлия Духина получила по крайней мере помощь в выплате минимальных зарплат. Но она предпочла бы освобождение от налогов или арендной платы. Она не понимает того, что крупные концерны и государственные предприятия смогли открыться намного раньше или даже не должны были закрываться. "Это огорчает", - говорит она. Государство, по словам Духиной, беспокоится прежде всего о крупных и государственных предприятиях. И ей еще повезло. Лишь каждый десятый предприниматель среднего уровня обратился за антикризисной поддержкой, сказал в конце мая уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Более 2/3 предпринимателей понесли ущерб в связи с пандемией, были вынуждены прекратить работу или сократить ее объем. Более половины опрошенных предприятий не могли выплачивать зарплату".

Как, например, Александр Затуливетров из Санкт-Петербурга, которому пришлось отказаться от двух ресторанов из четырех - не удалось договориться с арендодателями. Пожертвованные ему 2,5 тыс. евро он распределил среди сотрудников, тогда их еще было 40 человек. Один из оставшихся двух ресторанов он, вероятно, сможет спасти до осени. Другой больше предназначен для молодой публики, а "молодежи сейчас тяжело", говорит он.

"И не только ей, - отмечает издание. - Кто вообще еще сможет позволить себе рестораны и салоны красоты? Юлия Духина опасается, что бизнес продолжит нести потери из-за страха людей заразиться и из-за того, что заканчиваются деньги. Российские женщины, говорит, улыбаясь, одна из ее сотрудниц, охотнее тратят деньги на маникюр, чем на продукты питания. Но что, если их не будет хватать и на это?".

"По оценке отраслевого объединения, до нового года в России закроется половина всех предприятий общественного питания - и тем самым половина всех рабочих мест в отрасли".

"Количество новых заражений в России едва ли сократилось. Тем не менее, московские парки снова выглядят, как каждое лето: занятые скамейки, люди сидят у воды, не соблюдая дистанцию, без масок. Через три недели население должно голосовать по конституционной реформе, которая еще больше расширит власть Путина спустя 20 лет его пребывания во главе государства. Ждать до осени было бы рискованно. К тому времени многие, вероятно, окончательно поймут, насколько сильно на самом деле ударил по ним кризис", - заключает Süddeutsche Zeitung.