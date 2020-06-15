Психология панических закупок

"Многие вопросы, связанные с эпидемией коронавируса, по-прежнему остаются без ответа, однако одна определенность все же есть: ученые разгадали, какие психические признаки способствуют тому, что люди скупают туалетную бумагу, - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - После того, как многие страны ввели ограничения на социальные контакты, возник странный феномен: разумные взрослые люди стали запасать туалетную бумагу, количество которой гораздо превосходило их потребности. Продажи некоторых производителей выросли на 700%. Но какие люди закупались больше остальных? И почему?".

"Психологи и экономисты из Мюнстерского университета, Университета Санкт-Галлена и Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге опросили через соцсети более тысячи взрослых и изучили, как взаимосвязаны покупка туалетной бумаги и черты характера. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Plos One. Большую роль, вероятно, сыграло собственное ощущение страха. Тот, кто особенно сильно ощущал опасность вируса, был более склонен к паническим закупкам. "Чем больше был страх перед эпидемией, тем чаще люди ходили в магазин, брали несколько упаковок и создавали большие запасы", - пишут авторы исследования".

"Наряду с эмоциональной неустойчивостью стремление к созданию запасов могут усиливать и черты характера, например, перфекционизм и обязательность. Тот, кто скрупулезно составляет планы и действует с опережением событий, во времена неопределенности, очевидно, склонен создавать чрезмерные резервы. То есть люди-перфекционисты, вопреки распространенному мнению, не всегда действуют рационально. Таким образом, не эгоизм и себялюбие заставляли людей совершать панические покупки - а типичные черты характера, считают авторы исследования".

"(...) Исследование также показало, что люди старшего возраста были более склонны к паническим закупкам, чем молодежь, а жители Северной Америки создали больше запасов, чем западные европейцы. Первое, возможно, объясняется тем, что возраст считается главным фактором риска продолжительного течения Covid-19 и к тому же старшее поколение помнит о дефиците послевоенного времени. Тенденция к созданию запасов в США, возможно, связана с непредсказуемостью человека в Белом доме - или с тем, что там часто продают XXL-упаковки с 36 рулонами бумаги", - пишет издание.

"Наверное, туалетная бумага функционирует как субъективный символ безопасности - возможно, ее покупка была своего рода проявлением смещенной активности с целью успокоения", - говорит исследователь Тео Топпе".