"Священный долг" Джо Байдена

"Спустя три года после приступа ярости Дональда Трампа его преемник развеял в Брюсселе все сомнения: Америка поддерживает своих партнеров по НАТО. Они смыкают ряды - против России, но также и перед лицом Китая", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сегодня мы откроем новую главу в трансатлантических отношениях", - так выразился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда в понедельник утром возле своей штаб-квартиры он открывал этот саммит. (...) Новая глава - таким был главный посыл этого дня в Брюсселе, первой встречи глав государств и правительств после окончания эры Трампа. По нему в этот день не скучал никто, действительно никто. И некоторые дали это понять. "С Трампом всегда было как-то неуклюже, - сказал, например, голландец Марк Рютте. - С Джо Байденом все снова становится более естественным". Как выразился Ксавье Беттель из Люксембурга, "Америка прежде всего" была у Трампа. У Байдена - "Вместе прежде всего", - передает журналист Томас Гучке.

"Именно здесь, в этой штаб-квартире, три года назад Дональд Трамп поверг альянс в коллективный шок. (...) "Америка может идти своим путем", - цитировали Трампа впоследствии. Многие участники восприняли это как угрозу выйти из альянса, что президент, как выяснилось позже, неоднократно обсуждал со своими советниками. (...) Тогда немало участников подняли вопрос о том, сможет ли альянс оправиться от такого ущерба".

"Как показал понедельник, альянсу это удалось. После угрозы изнутри в центре внимания снова оказалась угроза извне. С тех пор как Россия аннексировала Крым в 2014 году и начала дестабилизировать восточную Украину, альянс претерпевает глубокую трансформацию: уходит от миссий за пределами зоны альянса, возвращаясь к обеспечению безопасности и защите своей территории. Эту тенденцию Трамп не остановил, хотя всегда возникали вопросы о том, как он относится к Владимиру Путину. В последние годы этот процесс лишь ускорился, поскольку Москва отвергала предложения Запада - в том числе предложения альянса - о диалоге и вместо этого усиливала свою конфронтацию. Это сплотило союзников", - отмечает издание.

"В понедельник они провели только одно совместное рабочее заседание, продлившееся два с половиной часа. Учитывая, что в нем приняли участи 30 глав государств и правительств, среди них 6 женщин, этого было достаточно, чтобы на каждую страну выделить по 5 минут. Настоящие дебаты так не провести. Но эта встреча стала "вишенкой на торте", как выразился один дипломат. Сам торт выпекали и украшали на протяжении нескольких недель тридцать кондитеров в ходе очень сложного процесса. Точнее, это были заместители послов государств-участников. Они должны были согласовать публичные заявления и итоговое коммюнике в защищенном от подслушивания подземном помещении, которое они называют "бункером".

"Текст занимает более 40 страниц, в нем 78 параграфов. Он формирует основу для всего, чем альянс будет заниматься в следующем году и впоследствии. Каждая формулировка - это результат компромисса, учитывающего взгляды всех государств. (...) Добиться консенсуса никогда не бывает легко, но в этот раз, как говорят, было легче, чем в прошлый, в 2018 году при Трампе. Тогда долго спорили по поводу параграфов о России, кибератаках и сотрудничестве с "будущими членами" Грузией и Украиной - но в этот раз такого не было", - говорится в статье.

"Агрессивные действия" России открытым текстом классифицируются как "угроза евроатлантической безопасности". Таким образом, Россия представляет собой самую большую угрозу для альянса, наряду с "терроризмом во всех его формах". Почему это так, изложено в более подробных, чем три года назад, параграфах, включающих все, что беспокоит НАТО - от кампаний по дезинформации до новых ракет малой и средней дальности и недавнего развертывания войск у границ Украины. Хотя предложение о диалоге с Москвой по-прежнему остается в силе, в коммюнике недвусмысленно говорится: "Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств и ответственности, возврата к "обычному ведению дел" быть не может".

"Самые долгие переговоры на этот раз велись по поводу параграфов о Китае, который даже не фигурировал в коммюнике три года назад и был лишь кратко упомянут на встрече глав правительств в конце 2019 года - как страна "вызовов и возможностей". Теперь же Пекину посвящено два параграфа, и формулировки значительно обострились: "Объявленные амбиции Китая, его активные действия представляют системный вызов для основанного на правилах международного порядка, в тех сферах, которые затрагивают безопасность альянса".

"Параграфы о новых угрозах в киберпространстве и космосе следует рассматривать как предупреждение России, Китаю и другим странам. Здесь альянс ясно дает понять, что он "может" рассматривать атаки как "вооруженные нападения", которые приводят в действие статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне. Решение об этом Совет НАТО будет принимать "в каждом конкретном случае". Для кибератак это не новость, однако (...) теперь считаться будут не крупные атаки, а "кумулятивный эффект". Это предназначено для сдерживания субъектов, которые, осуществляя отдельные атаки, намеренно остаются ниже определенного порога", - пишет издание.

"Новым является то, что и космос теперь прочно закреплен в стратегии НАТО как область военных действий. Атаки из космоса или в космосе классифицируются как "явный вызов евроатлантической безопасности". Их воздействие на современные общества может быть столь же разрушительным, как и обычное нападение".

"Подробная часть коммюнике посвящена адаптации альянса к новым опасностям в "мировом беспорядке". Так, генеральному секретарю Столтенбергу было поручено разработать новую стратегическую концепцию к саммиту через год - он состоится в Испании. Текущей концепции десять лет, и Россия в ней по-прежнему упоминается как "партнер", - указывает издание.

"Президент Байден, тем временем, по-своему дал понять, что эра Трампа закончилась. Уже утром он встретился с главами правительств трех стран Прибалтики и заверил их в своей поддержке - то, что его предшественник ставил в зависимость от увеличения расходов на оборону. Когда Байден затем приветствовал Столтенберга, он сказал, что НАТО "крайне важен" для его страны. А договоренность о коллективной обороне является для него "священным долгом", - передает FAZ.