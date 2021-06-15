Бундесвер проводит расследование после вечеринки солдат, вышедшей из-под контроля

"Бундесверу грозит очередной скандал - на этот раз в Литве. По информации Der Spiegel, в отношении нескольких солдат ведется расследование в связи с сексуальными домогательствами и исполнением антисемитских песен".

"По информации Der Spiegel, в расследовании, которое ведет бундесвер, идет речь о вечеринке солдат, которая, судя по всему, полностью вышла из-под контроля. Согласно первым данным, вечеринка состоялась в конце апреля в одном из отелей в районе города Рукла в Литве. В этом отеле солдаты периодически проводят выходные, чтобы отдохнуть от учений, проводимых совместно с литовскими и международными партнерами".

"Но то, что якобы произошло в те выходные, выходит далеко за рамки веселого празднования. Бундесвер проводит расследование в отношении нескольких солдат в связи с осуществлением ими психологической травли, угрозами избиения, сексуальным насилием над товарищем - а также исполнением антисемитских песен. Официальное разбирательство уже ведется как минимум в отношении трех солдат, которые были отправлены обратно в Германию", - сообщает издание.

"Согласно показаниям, полученным на первых допросах, вечеринка вышла из-под контроля из-за чрезмерного употребления алкоголя. Несколько солдат из одного взвода вступили в пьяный спор, громко угрожали друг другу избиением и, вероятно, устроили драку. В тот вечер один солдат также якобы пытался засунуть свой половой орган в рот своему товарищу, который уснул, будучи совершенно пьяным. Другие солдаты, очевидно, снимали это на мобильные телефоны".

"Также на вечеринке несколько солдат якобы пели антисемитские песни. Инцидент вызывает вопросы и в целом, ведь на немецких солдат в лагере НАТО распространяется общий запрет на употребление алкоголя, который снимается только в особые дни, например, на Рождество или Новый год", - указывает издание.

"Миссия "Расширенного передового присутствия" (Enhanced Forward Presence, eFP) в Литве является частью сдерживания НАТО в отношении России. С 2017 года несколько сотен немецких солдат обучают местные подразделения в Литве и проводят совместные учения, чтобы в случае чрезвычайной ситуации быть в полной боеготовности в кратчайшие сроки", - поясняет Der Spiegel.

"С самого начала миссии Россия пристально наблюдает за присутствием НАТО, что сопровождается целенаправленной дезинформацией. Так, уже несколько раз, в основном через соцсети, предпринимались попытки распространить информацию якобы о проступках бундесвера в Литве. Уже в 2017 году, например, распространялись слухи об изнасиловании, совершенном солдатом бундесвера, которые оказались абсолютно беспочвенными. Также в сети постоянно появлялись довольно плохо подделанные фотографии, на которых якобы изображены солдаты бундесвера, оскверняющие еврейские кладбища".

"Немецкие спецслужбы, а также НАТО предполагают, что за кампаниями по дезинформации стоят российские тролли, которые таким образом хотят подорвать поддержку миссии НАТО в Литве. Пока бундесверу удавалось предотвращать масштабное распространение злонамеренных слухов благодаря хорошему сотрудничеству с местными властями. Но если обвинения, связанные с вышедшей за рамки приличия вечеринкой солдат бундесвера, подтвердятся, это будет более чем неловко", - констатирует Der Spiegel.