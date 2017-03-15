Три основных фронта сирийской войны

"Российские военные грузовики пересекают Сирию, двигаясь со своих баз на западном берегу к Пальмире", - утверждает корреспондент ABC Микель Айестаран. Командование сирийской армии не хочет давать ИГИЛ* третий шанс на захват Пальмиры, поясняет он. "В начале седьмого года войны "пальмирский фронт" превратился в одну из самых бурных зон военных действий в Сирии, наряду с "сельским поясом" Дамаска и фронтом на севере страны", - говорится в статье.

По словам автора, в районе Пальмиры "сирийская армия располагает "союзными силами", как называют их в официальных СМИ: в данном случае это Россия (на земле и в воздухе), "фатимиты" (афганцы-шииты, которых обучает и вооружает Иран) и так называемые "сирийские племенные силы", состоящие из добровольцев из всех областей страны".

"Мы вошли в Пальмиру первыми, тут было около 400 террористов ИГИЛ*, которые сопротивлялись до последнего", - говорит шейх Сулейман Шавах, командир батальона племенных сил. Значительная часть его людей воюет в составе Сирийских демократических сил вместе с курдами. "Они сыграют ключевую роль в операции в Ракке, которая будет даже труднее мосульской", - утверждает шейх. Автор также приводит слова неназванного сирийского военного: "Одно дело - желание сирийцев наступать на Ракку и Дейр-эз-Зор, а другое - интересы наших союзников... Надо подождать, посмотреть, каков будет следующий шаг".

Второй ключевой фронт пролегает по провинциям Ракка и Алеппо. "Хотя общий враг - ИГИЛ*, там доныне доминируют внутренние распри. Это "самый международный фронт", поскольку, наряду с союзниками правительства (в данном случае это более длинный перечень - россияне, иранские советники, ливанцы из группировки "Хизбалла", афганские фатимиты, палестинцы из "Бригад Аль-Кудс", члены различных группировок иракских шиитов вроде "Бригады справедливых"), там развернуты вооруженные силы США и Турции", говорится в статье.

Третий из основных фронтов - борьба за "сельский пояс" Дамаска, пишет автор. Силы сирийского правительства при поддержке "Хизбаллы" противостоят "таким группировкам сирийской оппозиции, как "Армия ислама", "Армия Фустат" или "Фронт Фатах Аш-Шам" (ответвление "Аль-Каиды"* в Сирии). ИГИЛ* присутствует только в лагере палестинских беженцев Ярмук вблизи центра столицы", - говорится в статье.

По мнению автора, сейчас близится большое сражение за Ракку.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Фронт Фатах Аш-Шам", "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.