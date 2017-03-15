Президент Асад: скоро референдум в Сирии. Ошибки ЕС

Шесть лет спустя после того, как в Сирии начались протесты против правительства Башара аль-Асада, которые привели к гражданской войне, президент страны дал интервью Фульвио Скальоне из итальянской католической газеты Avvenire. Асад заявил, что европейские политики "с самого начала сирийского кризиса пошли по пути, который привел к разрушению нашей страны, распространению терроризма во всем регионе, цепи терактов в Европе и кризису беженцев". До настоящего момента "единственной ролью" Запада во главе с США, сказал Асад, "было сотрудничество с целями террористов. Он не оказал поддержку никакому политическому процессу. Об этом ведутся разговоры, но никаких конкретных действий нет". Также президент Сирии обвинил Израиль в том, что он "напрямую помогает террористам, как оказывая им поддержку, так и атакуя нашу армию вдоль границы". "Напротив, Иран, - добавил Асад, - помогает нам бороться с джихадизмом и поддерживает нас с политической точки зрения, как на Ближнем Востоке, так и в международном сообществе".

Президент Сирии также дал оценку политике нового президента США Дональда Трампа: "Он сделал очень интересные заявления по поводу необходимости бороться с ИГИЛ*. Теперь мы ждем конкретики".

Асад высказался по поводу отношений с Россией, заявив, что "с тех пор, как мы попросили помощи у русских и они поддержали сирийскую армию, ДАИШ* начал отступать". "До того, - добавил президент Сирии, - пока на местах действовал только так называемый Западный союз против терроризма, ДАИШ* расширялся. Российское присутствие в Сирии начали выставлять в негативном свете только тогда, когда кто-то осознал успехи, которых оно достигало на местах".

В интервью изданию Асад подчеркнул, что "все инициативы Кремля, сначала политическая, а потом и военная, были приняты после консультаций с сирийским правительством и с его согласия". Политическое видение России, добавил президент Сирии, "основывается на двух принципах: абсолютный суверенитет Сирии, закрепленный в Уставе ООН, как и суверенитет всех других государств; и уважение к союзу, которому уже больше 60 лет и который никогда не колебался".

На вопрос о том, оставит ли он власть, как многие того требуют, Асад заявил, что для него "важно только мнение сирийцев". "ООН и любой политик вне Сирии могут говорить что хотят - мне все равно", - сказал президент. Асад не признал своей ответственности в войне, которая, по словам журналиста, "привела к сотням тысяч погибших и миллионам беженцев". По словам сирийского президента, "ответственность за часть этих трагедий лежит на Европе. Не напрямую, - пояснил Асад, - а из-за поддержки, оказанной террористам с самого начала: их называли "умеренными", даже когда было понятно, что эта умеренность - лишь иллюзия". Также президент обвинил в кризисе беженцев "эмбарго, принятое Европой и США, которое сделало еще труднее жизнь простых людей". "Эмбарго фактически стало союзником террористов, подталкивая сирийцев бежать в другие страны - прежде всего, в европейские государства".

Асад также заявил в интервью изданию, что "основа его повестки - способствовать дискуссии среди сирийцев касательно государственного строя, который должен быть установлен в стране". Государственный строй зависит от конституции. "Для изменений такого масштаба нужна большая национальная дискуссия, которая бы привела к референдуму". Однако в заключение Асад добавил, что "сейчас приоритет - избавиться от террористов, чтобы прийти к национальному примирению. После чего мы будем свободно обсуждать все темы и реформы".

*"Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.