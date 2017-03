15 марта 2017 г. Лэчлэн Маркэй | The Daily Beast Моника Кроули потеряла работу в Белом доме, но нашла новую - на пророссийского олигарха "Согласно поданным недавно документам, несостоявшаяся ставленница Трампа, отказавшаяся от должности в Белом доме ввиду обвинений в плагиате, теперь будет лоббировать интересы украинского олигарха, недавно выступившего в пользу более существенных уступок российскому правительству, - сообщает Лэчлэн Маркэй в The Daily Beast. - Моника Кроули сказала отделению государственной безопасности министерства юстиции, что будет представлять миллиардера Виктора Пинчука при обсуждении с чиновниками правительства США "и другими творцами политики" "вопросов, волнующих г-на Пинчука". "Кроули, сотрудница Fox News, была намечена на высокий пост в Совете национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока не вышли репортажи CNN и Politico, сообщающие, что большие фрагменты ее опубликованной в 2012 году книги What the (Bleep) Just Happened ("Что за (запикано) только что случилось") и ее докторской диссертации в Колумбийском университете являются плагиатом. На прошлой неделе Кроули отмахнулась от обвинений в плагиате в ходе своего первого заявления о скандале. (...) Тем не менее, она отказалась от рассмотрения своей кандидатуры на пост вскоре после того, как обвинения всплыли. Теперь Кроули будет "обеспечивать информационно-разъяснительные услуги в интересах Виктора Пинчука", согласно документам, поданным в пятницу в отдел иностранных агентов министерства юстиции", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast