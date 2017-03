15 марта 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Разоблачение приятелей Путина: стиль жизни богатых и печально знаменитых На прошлой неделе в Центре управления расследованиями (ЦУР) в Москве было шумно и светло: "старший журналист-расследователь Андрей Коняхин и его команда собирались разместить в интернете очередной доклад, приподнимающий покров тайны над роскошным стилем жизни высших чиновников при власти президента Путина", пишет в The Daily Beast журналистка Анна Немцова. На сей раз это было расследование о стиле жизни Владислава Суркова, помощника российского президента. "В докладе говорится, что Сурков и его жена, привлекательная блондинка Наталья Дубовицкая, владеют не одним, а двумя просторными домами в элитарном закрытом поселке в 12 км от Москвы", - передает издание. "В понедельник Коняхин сказал в интервью The Daily Beast, что для проведения журналистского расследования репортеры изучили фотографии в Facebook, размещенные друзьями Натальи и теми, кто регулярно бывал в гостях в этих домах, а также проверили открытые данные об официальном доходе Суркова", - говорится в статье. "Официального годового дохода семьи - примерно 17 млн рублей (около 300 тыс. долларов) не хватило бы на такой шикарный стиль жизни", - сказал Коняхин. Немцова сообщает: на фото, опубликованных журналистами-расследователями, Дубовицкая и ее подруги запечатлены то в нарядах в стиле эпохи Марии-Антуанетты, то в камуфляжной одежде на капоте военного грузовика, то на борту частного самолета, летевшего в Дубай. "Следующая остановка - Мар-а-Лаго? Вкус определенно трамповский, даже если деньги - путинские", - пишет журналистка. "ЦУР, основанный всего несколько месяцев назад и финансируемый Михаилом Ходорковским, использует открытые источники, чтобы подтверждать документами факты коррупции и злоупотреблений властью. В январе журналист-расследователь ЦУР Сергей Канев первым написал для независимого российского журнала The New Times о секретной жизни и выгодном бизнесе в центре Москвы Марии Воронцовой, одной из двух дочерей Путина", - говорится в статье. "Россиянам надоело видеть, насколько коррумпированы высшие официальные лица государства: они даже наряжаются как французские короли. В обществе высок спрос на раскрытие все новых секретов из жизни власть имущих", - сказал Коняхин. Немцова комментирует: "Почти каждую неделю страна слышит о новой громкой информационной утечке или каком-то скандале с участием близких друзей президента Путина. Журналистские расследования раскрывают информацию о яхтах, дворцах, громадных частных земельных участках и частных самолетах, которыми пользуются высшие официальные лица России". Автор ссылается на публикации Фонда борьбы с коррупцией и "Новой газеты". Но окажет ли это реальное воздействие? По мнению журналистки, ситуация в России напоминает то, что сейчас происходит в Америке. "Жанр расследований приобретает большую популярность, - говорит журналист Павел Каныгин из "Новой газеты". - Репортеры вскрывают коррупцию людей, самых близких к Путину: Суркова, Сечина, Медведева. Но общество, похоже, пока не анализирует коррупцию президента. Он воспринимается как образ отца, творца, поэтому расследования о дочерях Путина или дворцах Путина просто тонут в восхищении, которым окружен лидер, творец, люди предпочитают держать его в тумане загадочности". Источник: The Daily Beast