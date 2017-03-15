"Берегитесь мартовских ид" - выхода из Совета ООН по правам человека

"Совет по правам человека ООН (СПЧ) - это многосторонний институт, который любят ненавидеть консерваторы", - пишет исполнительный директор Американского ПЕН-центра, бывший заместитель помощника госсекретаря США по международным организациям Сюзанна Носсел в статье для Foreign Policy .

"Хотя целью Совета является защита прав человека, в его ряды входят некоторые из худших в мире нарушителей прав человека, в том числе Китай, Куба, Египет, Филиппины, Саудовская Аравия и Венесуэла. На повестке дня СПЧ постоянно стоит один вопрос - осуждение нарушения прав человека Израилем, в то время как разбирательство с каждой другой страной происходит по отдельным общепринятым правилам", - отмечает Носсел.

"Неудивительно, что новая республиканская администрация возобновила призывы к тому, чтобы США вышли из организации, в которую входят 47 стран. Израиль активно лоббирует выход США: на этом в последние дни настаивали министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман и бывший посол в США Майкл Орен. По сообщениям, госсекретарь Рекс Тиллерсон с пониманием относится к их просьбам, хотя, по словам инсайдеров, постпред США при ООН Никки Хейли считает, что на принятие такого решения требуется больше времени. Прежде чем отказаться от СПЧ Хейли и ее соратникам-республиканцам стоит непредвзято взглянуть на послужной список женевской организации, риски и ее потенциал", - говорится в статье.

Во-первых, что касается Израиля, пишет автор. С момента основания Совета в 2006 году до вступления в него США в 2009 СПЧ провел шесть специальных сессий, посвященных осуждению нарушения прав человека Израилем - столько же, сколько посвященных проблемам во всех остальных странах мира вместе взятых. После вступления США он провел только две такие сессии по Израилю и 13 - по остальному миру.

"Иерусалим рассчитывает, что выход США дискредитирует СПЧ, уменьшив силу его критики. Этот подход отражает американоцентричный взгляд Израиля, в соответствии с которым остальной мир не имеет большого значения, пока вы пользуетесь поддержкой Вашингтона, - пишет Носсел. - Но центры влияния смещаются, Россия и Китай поигрывают мускулами, и Израилю, возможно, стоит подумать дважды, прежде чем просить своего защитника покинуть его пост".

"В отсутствие Америки делегации СПЧ могут активизировать усилия по инициированию Международным уголовным судом действий в отношении Израиля, по сценарию, которого Иерусалим отчаянно боится", - утверждает автор.

"Выйдя из Совета, Вашингтон также откажется влиять на важные мировые дебаты о самой природе прав человека", - отмечает Носсел. "Россия, Китай и другие авторитарные страны иначе интерпретируют права человека, нежели США и их союзники", - уточняет она.

"Россияне давно пытаются включить понятие "традиционных ценностей" в глобальную повестку дня в области прав человека, что идет вразрез с правами лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ), а также вывести насилие в семье из-под общественного контроля и оправдать подчиненное положение меньшинств и женщин. В течение многих лет преимущественно мусульманские страны добивались принятия резолюций в пользу запретов на так называемую дискредитацию религий", - говорится в статье.

"В то время как во всем мире ставится под сомнение верховенство права и западный миропорядок, опасно давать России, Китаю, Ирану и другим сторонам свободу переписывать глобальные нормы в области прав человека", - заключает Носсел.