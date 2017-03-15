Как Россия может положить конец щекотливому вопросу о Нагорном Карабахе

"Часто говорят, что для заключения мира нужны две стороны. В случае конфликта в Нагорном Карабахе, похоже, сторон должно быть три", - пишет профессор геополитики Эмманюэль Дюпюи, президент Института прогнозирования и безопасности в Европе (IPSE), в своей статье в Le Huffington Post.

"Азербайджан вспоминает страшное событие, которое произошло в Ходжалы, втором по величине городе Нагорного Карабаха - азербайджанской территории, оккупированной соседней Арменией, - и 26 февраля 1992 года привело к гибели более 600 человек. Между тем конфликт между двумя непримиримыми соседями после того, как один и другой добились своей независимости от СССР в ходе его тогдашнего распада, беспрестанно создает затруднения для стабильности и развития на Южном Кавказе", - говорится в статье.

"В свете новых геоэкономических задач, жизненно важных для этого региона, испытывающего сложности с экономической интеграцией и ищущего дипломатического признания, конфликт вокруг Нагорного Карабаха может показаться несколько устаревшим", - передает эксперт.

"Хуже того, уже тридцатилетний статус-кво, словно натянутая струна, рискует теперь спровоцировать возобновление этого конфликта, более или менее замороженного после перемирия 12 мая 1994 года, в виде точечных столкновений и военной конфронтации, как это произошло в 2011 году. Об этом свидетельствует новая вспышка конфликта в апреле прошлого года, которая стоила жизни нескольким десяткам азербайджанских и армянских военнослужащих", - продолжает эксперт.

"Юридические, законодательные и дипломатические постановления, какими бы законными они ни были для поиска жизнеспособного решения, подходящего для местного населения, в реальности не оказывают воздействия на мирный исход конфликта", - указывает автор.

"Ибо эта "стратегическая" реальность, порожденная соотношением сил конца эпохи холодной войны и крахом бывшего СССР, не способна соответствовать сегодняшним реалиям", - считает Дюпюи.

"Теперь в Москве, в Стамбуле, в Тегеране скорее, чем в Вене, в штаб-квартире ОБСЕ, в Вашингтоне или в Париже находится решение этого конфликта", - говорится в статье.

Владимир Путин предпринял инициативу в марте 2013 года и не так давно в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге, объединив две враждующие стороны под своей эгидой, напоминает автор.

"Принадлежность Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, созданной в 2002 году Москвой как инструмент коллективной безопасности между соседями, связанными с Россией, куда входят шесть ее бывших республик, ставших независимыми в начале 1990-х годов) является определяющим фактором конфликта, вот уже на протяжении 25 лет противопоставляющего эти два кавказских государства", - говорится в статье.

"Роль России никогда еще не была столь значимой и определяющей для мирного разрешения конфликта. Москва располагает средством давления, способным изменить ситуацию. Она продолжает воздействовать на Азербайджан, побуждая его войти в состав ОДКБ. Баку по-прежнему отказывается..." - отмечает Дюпюи.

"Армения, которая председательствует в ОДКБ с 2008 года, пользуется современными системами вооружения (в частности, ракетными комплексами "Искандер") и извлекает выгоду от присутствия сотен российских военных "советников" на своей территории. Азербайджан же не пользуется такими "льготными условиями" и вынужден покупать то оружие, которое Армения получает бесплатно", - указывает эксперт.

"Словом, теперь интерес Москвы состоит в разрешении конфликтных ситуаций в своем непосредственном окружении, которое она еще недавно назвала "ближним зарубежьем", с тем чтобы всецело посвятить всю свою военную мощь и финансовые средства двойственному подходу: евразийскому, кавказскому, центральноазиатскому и континентальному; а также южному, средиземноморскому и морскому", - комментирует Дюпюи.

"Сделаем ставку на то, что президенты Армении и Азербайджана сумеют как можно скорее воспользоваться удобным случаем, признав недействительной логику "поджигателя войны", имеющую успех в Ереване, накануне предстоящих парламентских выборов 2 апреля, с одной стороны; и снизив сильный рост военного бюджета в Баку, с другой стороны", - пишет эксперт.

"Часто говорят, что для заключения мира нужны две стороны. В случае конфликта в Нагорном Карабахе, похоже, сторон должно быть три, и в этой игре мяч на поле Москвы, как в сирийском кризисе", - подытоживает Дюпюи.