Путин не забыл Муаммара Каддафи

Россия все сильнее входит во вкус в ближневосточном покере: в Ливии Кремль поддерживает не креатуру ООН, а мятежного военачальника Халифу Хафтара. Путин надеется построить отношения с Ливией на старых основах, как при Муаммаре Каддафи. "Западу пора выходить из спячки, - пишет The Times. - Пока мы колеблемся и пререкаемся, на карте, висящей в Кремле, появятся новые флажки".

Путин хочет "порулить" еще и в Ливии, сообщает Frankfurter Rundschau. Россия все сильнее "входит во вкус в ближневосточном покере: после крупномасштабной военной операции в Сирии Кремль хочет расширить зону своего влияния на Ливию", пишет Мартин Гелен. В качестве первого шага Москва разместила на египетской военной базе Сиди-Баррани спецназ и беспилотники, сообщили новостному агентству Reuters американские военные.

Российский экспедиционный корпус на египетской территории призван поддержать "Халифу Хафтара, самого влиятельного человека на востоке Ливии", пишет автор. Во вторник подразделения Хафтара перешли в наступление в борьбе за нефтяные порты.

Россия начала добиваться расположения Хафтара еще с января, затеяв военный спектакль у побережья Ливии: Хафтара со всеми почестями приняли на борту авианосца "Адмирал Кузнецов", специально пришвартовавшегося в порту Тобрук, откуда он по видеосвязи разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о борьбе с терроризмом. В то же время посаженное в Триполи при помощи ООН "правительство национального единства во главе с премьером Фаизом Сарраджем не может справиться с ситуацией, так как их противники в Тобруке не идут на уступки", говорится в статье.

Вмешательство Москвы может серьезно осложнить попытки ООН достичь компромисса в вопросе власти в Ливии, посредником в котором выступает спецпосланник ООН Мартин Коблер, продолжает автор. Хафтар отказывается вести переговоры с Сарраджем.

"С точки зрения стратегии Москвы ливийское досье открывает новые возможности, ведь Россия может надолго зацепиться в военном плане на территории Египта, - комментирует Геллен.- Путин надеется построить отношения с Ливией на старых основах, как при Муаммаре Каддафи".

В Вашингтоне и Брюсселе за действиями Москвы наблюдают с тревогой. Командующий американскими войсками в Африке недавно заявил, что Россия хочет повторить в Ливии сирийский сценарий, передает журналист.

По данным американских и египетских источников, в 100 км от ливийской границы на египетской базе Сиди-Баррани предположительно находятся 22 российских спецназовца. США полагают, что Россия хочет обеспечить себе влияние в Ливии, пишет немецкий Bild.

По оценкам США, Россия намерена поддержать командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Позиции Хафтара и его правительства в Тобруке в последнее время заметно ослабли - его противники провели успешные атаки на подконтрольный ему нефтяной порт, пишет корреспондент.

Представитель ливийской армии опроверг информацию о военной помощи со стороны России или частных российских военных компаний. Минобороны РФ также заявило, что никаких российских спецназовцев в Египте нет.

"Не только Россия, но и США, и другие страны Запада отправляли спецподразделения и военных консультантов в Ливию", - говорится в статье. Согласно американским спецслужбам, активность Москвы в Ливии направлена на укрепления позиций России после свержения Каддафи. В первую очередь российское руководство заинтересовано в нефтяных месторождениях.

"То, что Россия развернула в Египте спецназ, а Кремль наращивает поддержку ливийского полевого командира Халифы Хафтара, - признак резкого нового поворота в масштабном сюжете: в то время как Запад отступает с лидирующих позиций, другие страны заполняют вакуум", - пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

В Сирии Россия "сыграла блестяще", она также "осуществила поразительное дипломатическое сближение с Турцией" и "грандиозно вернулась на Балканы", говорится в статье.

"Можно понять опасения египетского президента ас-Сиси, что хаос перекинется из Ливии через границу. Но, если российское вмешательство хотя бы частично стабилизирует Ливию, мало кто на это пожалуется", - пишет автор.

На взгляд Лукаса, Россия не является "настоящей мировой державой". "Но у российского руководства есть ключевые преимущества: оно готово принимать решения, идти на риск и повышать ставки в игре. Тем временем катастрофическая история наших действий в регионе ужаснула союзников и побудила недругов расхрабриться. Пока мы колеблемся и пререкаемся, ждите, что на карте, висящей в Кремле, появятся новые флажки", - говорится в статье.