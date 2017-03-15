Сеть Эрдогана в Евросоюзе

Напряжение последних дней между режимом Анкары и дипломатическими канцеляриями различных европейских стран является апогеем постепенного ухудшения отношений, которое началось как минимум 10 лет назад и шло параллельно с усилением авторитарного крена Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Лоренцо Видино в итальянской La Stampa. По словам автора, "как правые, так и левые правительства Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, Дании, Франции и Швейцарии в последнее десятилетие стали свидетелями серии заявлений и действий, направленных на то, чтобы повлиять на местные турецкие общины: поначалу это воспринималось как неподобающее вмешательство, но сегодня оценивается как самые настоящие подрывные и незаконные действия".

Все началось с того, когда примерно 10 лет назад Анкара начала менять направленность Diyanet - государственного ведомства, которое предоставляет религиозные услуги турецким общинам диаспоры. "На протяжении десятилетий европейские правительства создали тесные связи с Diyanet, воспринимавшимся как умеренная и светская альтернатива таким исламистским турецким организациям, как Milli Görüs, которая в Германии считается экстремистской", - поясняет журналист. Однако, когда Анкара стала брать на работу в Diyanet имамов с исламистскими взглядами, "европейские правительства начали пересматривать соглашения, позволявшие имамам из ведомства преподавать в школах, иметь аккредитацию в мечетях или проповедовать в тюрьмах".

"Недавние обвинения в нацизме Германии и Голландии являются апофеозом, - продолжает Видино, - но и ранее режим Анкары предъявлял европейским странам откровенно-популистские обвинения, укоряя их в исламофобии, неоколониализме и постоянных нарушениях прав человека. Тем самым он призывал турецкую диаспору - которая состоит теперь по большей части из второго и третьего поколения иммигрантов, родившихся и выросших в Европе, - чувствовать себя частью неооттоманской Великой Турции, вразрез с попытками интеграции различных европейских правительств". Как считает журналист, этот посыл распространяется не только лидерами правящей турецкой "Партии справедливости и развития", но и "турецкой сетью влияния, бюджет которой в последние годы рос очень быстрыми темпами".

"Ситуация ухудшилась окончательно после провалившегося госпереворота в июле прошлого года, - говорится в статье. - С тех пор чисткам и массовым арестам в Турции сопутствовали самые настоящие шпионские действия против подозреваемых "врагов родины" на европейской территории".

Становится очевидным, что "напряженность последних дней продиктована не только политическим оппортунизмом, предписанным соответствующими предвыборными кампаниями, - она имеет куда более глубокие корни, и Европа должна срочно найти решение - тем более, если Эрдоган победит на референдуме", подытоживает автор.