Как протеже Рейгана стал "любимым конгрессменом Путина"?

"Его прозвали "любимым конгрессменом Путина". И республиканец Дана Рорабакер не извиняется за свою симпатию к России", - пишет Сара Вайр в американской газете Los Angeles Times. Такая позиция, отмечает автор, "на протяжении десятилетий вызывает разногласия между республиканцем-бунтарем из Хантингтон-Бич, некогда писавшим речи для Рональда Рейгана, и многими его однопартийцами". Однако теперь, говорится в статье, "в разгаре бушующего расследования российского влияния на президентские выборы в 2016 году, он на одной волне, по крайней мере, с одним очень важным человеком - нынешним президентом США".

В Конгрессе Рорабакер - один из самых ярых сторонников мнения Трампа о том, что США "несправедливо демонизировали Россию", которую оба они видят "не как соперника, а как потенциально важного партнера в борьбе с терроризмом", сообщает автор.

"У конгрессмена открылись глаза на Россию много лет назад, и произошло это на поле сражения в разгар холодной войны", - пишет издание. "Все началось с обещания, которое он дал афганским бойцам в конце 1980-х, когда он был специальным помощником президента Рейгана, помогая вооружать афганских моджахедов во время их битвы с СССР, - говорится в статье. - Он поклялся, что когда-нибудь он будет биться с ними рядом".

После того как Рорабакер был избран в Конгресс в 1988 году от округа Ориндж на побережье Калифорнии, он поехал сражаться на гражданской войне в Афганистане, поступив на службу на неделю в отряд, на вооружении которого были автоматы Калашникова и гранатометы, рассказывает газета. Стояла цель уничтожить советские позиции на подступах к Джелалабаду.

"Я думаю, что с того момента я понял, что я все время сражался против коммунизма, но не против русских", - сказал Рорабакер в интервью изданию, состоявшемся в его офисе в Конгрессе.

"Советский Союз скоро развалился, и Рорабакер начал уважать своих прежних врагов и защищать их попытку прийти к демократии, - пишет автор. - Двадцать лет назад он познакомился с Владимиром Путиным, вступив в поединок по армрестлингу с тогдашним заместителем мэра Санкт-Петербурга - оба были подвыпивши - насчет того, кто на самом деле победил в холодной войне (Путин победил в состязании и очень быстро, отмечает Рорабакер)". Однако конгрессмен настаивает, что он "не защищает своего старого собутыльника". "Я уверен, что он сделал совершенно неприемлемые вещи, но он избранный лидер, и, я думаю, он управляет страной так, как российский народ по существу хочет".

"Сейчас в Вашингтоне много шуму по поводу обвинений России во вмешательстве в выборы, которое вызвало расследования в Конгрессе и призывы начать новые расследования, - напоминает издание. - Однако Рорабакер считает это пустяками".

"Они попытались повлиять на наши выборы? Мы попытались повлиять на их выборы и на выбор повсюду, - возразил Рорабакер в интервью. - Американскому народу вдалбливают информацию, которая заставит его думать, что мы должны быть воинственно настроены, когда дело касается России".

"Внеся свой клад в крах СССР, Рорабакер решил, что его задачей в Конгрессе было помочь России превратиться в демократию, - пишет издание. - С тех пор вот уже почти тридцать лет, как он встречается с российскими политиками, поддерживает законы, связанные с Россией, и выступает в ее защиту и против санкций США - вот почему Politico прозвал его "любимым конгрессменом России".

Конгрессмен считает Трампа "родственной душой", так как тот "с первых дней своей предвыборной кампании сказал, что хочет дружественных отношений с Путиным и считает, что Россия может быть стратегическим союзником в борьбе с ИГИЛ*". Как сообщает газета, в какой-то момент имя Рорабакера даже называлось в числе кандидатов на пост госсекретаря.

"В качестве председателя подкомитета по Европе, Евразии и новым угрозам комитета по иностранным делам Палаты представителей Рорабакер планирует возглавить делегацию Конгресса в Россию и на Украину в апреле, чтобы обсудить совместную работу", - пишет автор.

"Истеблишмент Республиканской партии озадачен усилиями Трампа по перезагрузке отношений США с Россией, но Рорабакер больше беспокоится о том, что Трамп изменит свою позицию под давлением и подчинится образу мыслей истеблишмента", - говорится в статье. По словам автора, он занервничал, когда "представитель США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в возобновлении смертоносных боев на Украине вскоре после инаугурации Трампа". Также Хейли, как напоминает издание, заявила, что санкции США против Москвы останутся в силе, "что, как кажется, противоречит тому, что дал понять Трамп насчет России в качестве кандидата на выборах и новоизбранного президента".

"Это было задумано как пощечина России, - заявил Рорабакер. - Есть те, кто изо всех сил пытается загнать президента в угол и заставить его занять позицию, которая отдалит его цель улучшить отношения с Россией".

Всем известно, пишет автор, что Рорабакер был особенно близок к президенту Рейгану, который вошел в историю как непоколебимый противник СССР. "Вот почему сегодняшняя позиция Рорабакера так озадачивает его коллег в Палате представителей", - добавляет журналистка. Однако сам конгрессмен не видит тут никакого противоречия. "По его словам, его учитель хотел бы, чтобы у США были хорошие отношения с Россией".

"Несомненно, Рональд Рейган имел бы на этот счет точно такое же мнение, что и Трамп, - уверен Рорабакер. - Он верил в мир через силу. А консерваторы всегда как будто опускают часть, касающуюся мира, и [переходят] сразу к силе".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.