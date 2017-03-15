Вигиланты рыщут у границы Евросоюза, охотясь на мигрантов-мусульман

"Они собрались в заснеженном лесу, одевшись максимально устрашающе: камуфляжная одежда, ботинки военного образца, лыжные маски, закрывающие лицо", - пишет корреспондент Los Angeles Times Шашанк Бенгали. Инструктор показывал, как ударить нападающего охотничьим ножом в грудь и горло.

Тренировка проходила в лесу у турецко-болгарской границы. Участники - члены ультраправой группировки "Комитет национального спасения", которых автор называет вигилантами - добровольными блюстителями порядка. (В истории США вигилант (виджиланте) - член "комитета бдительности", то есть добровольной организации, которая брала на себя полномочия законной власти. - Прим. ред.) "Ее цель проста - не впустить мигрантов-мусульман в Европу", - пишет автор.

У юго-восточной границы ЕС исход беженцев в Европу спровоцировал негативную реакцию. "Болгарские вигиланты считают себя передовым отрядом - заслоном против радикальных исламистов, тайно внедряющихся на Западе", - говорится в статье.

Версия, что экстремисты ради проникновения через болгарскую границу выдают себя за беженцев или мигрантов, доказана мало, замечает автор.

По мнению автора, болгарские вигиланты подпитываются волной ксенофобии в Европе.

"Мы готовы к войне, - сказал один из основателей описанной в статье организации, отставной военный Владимир Русев. - Мы защищаемся от преступников и террористов, которые действуют во вред интересам Европы и США".

"Комитет национального спасения" - "организация Русева, которая на недавних выходных собрала примерно 40 мужчин в камуфляже и двух женщин в деревенском гостевом доме в трех милях от границы, - утверждает, что патрулированием одномоментно занимаются 800 волонтеров", - говорится в статье.

Русев сказал, что они помешали сотням человек нелегально перейти границу: одних выпроводили назад в Турцию, других передали властям Болгарии.

Полиция Болгарии и европейское ведомство Frontex, со своей стороны, заявили, что не имеют информации о том, сколько мигрантов было остановлено гражданскими лицами.

"Русев сказал, что их организация не является военизированной группировкой, потому что они не имеют при себе смертоносного огнестрельного оружия. По его словам, они пропускают сирийских беженцев или тех, кто действительно нуждается в убежище. Но они энергично ведут летопись своих достижений на Youtube: так, в одном ролике без даты волонтеры в масках берут в кольцо примерно 20 озадаченных молодых мигрантов", - пишет издание.

В Болгарии организация Русева считается самой крупной и укоренившейся. Видный британский "белый националист" Джим Даусон прошлой осенью снял здесь видеообращение с просьбой о помощи.

Русев посетовал, что после обращения они получили только несколько бронежилетов, очки ночного видения и беспилотник. "К сожалению, мы не получаем помощи ни от одной страны мира, и от болгарского правительства тоже не получаем, - добавил Русев. - Мы финансируем себя сами, из своих же зарплат и пенсий".

Среди членов организации наблюдается глубокое недоверие к туркам: эти люди считают, что период оттоманского владычества был черной страницей в болгарской истории.

"Я не хочу, чтобы мой народ снова оказался под иностранной оккупацией. Я не хочу, чтобы мою культуру искоренили", - сказал 34-летний работник склада Радослав Каменов.

"По официальной статистике, Болгария предоставила статус беженца или "лица под защитой" 1341 лицу из числа тех 19418 человек, которые в 2016 году подали прошения об убежище. И все же Каменов и другие тревожатся, что их страна кишит иностранцами", - пишет автор.

Среди волонтеров есть болгары-мусульмане (они составляют 8% от населения Болгарии).

"На тренировке волонтер-мусульманин, внушительный 46-летний пекарь Камель Исмаил, заметил американского журналиста и спросил: "Ты из "Талибана"?" Узнав, что у журналиста индийские корни, Исмаил поинтересовался, почему он не носит на лбу метку, характерную для верующих индуистов. Указывая на него двумя пальцами - словно целясь из пистолета - он вызвался оставить отметину, "выпустив пару пуль". (Позднее он разъяснил, что пошутил)", - говорится в статье.

По мнению журналиста, встреча болгарских вигилантов напоминала "смесь крайне сумасбродного заседания "Общества Джона Бёрча" (праворадикальной антикоммунистической организации в США. - Прим. ред.) - Русев один раз заявил, что сенатор Маккейн был сооснователем "Исламского государства"* - с походом бойскаутов". Волонтеры учились делать рогатки, разводить костры и разогревать солдатские пайки.

Правозащитная организация "Болгарский Хельсинкский комитет" утверждает, что призывы вигилантов к применению оружия и антимигрантская пропаганда нарушают конституцию.

Юрист "Комитета" Маргарита Илиева говорит, что многие другие болгары разделяют антипатию вигилантов к мигрантам. "Ни один политик или публичная фигура, имеющие власть, не выступают против словесного разжигания розни, потому что такая позиция будет крайне непопулярной и нанесет ему политический урон, - поясняет она. - Полиция улавливает сигнал и закрывает глаза на деятельность военизированных группировок. Она разрешает им забавляться и только просит не слишком усердствовать".

Националисты любят критиковать Хельсинкский комитет. Русев сказал, что правозащитные организации ставят защиту мигрантов выше, чем защиту коренных болгар.

Русев раскритиковал и пограничников, уличенных во взятках. "Прошлым летом два высокопоставленных чиновника ушли в отставку, когда всплыло, что полиция заключила контракт на перевозки задержанных мигрантов с бизнесменом, который был связан с шайкой контрабандистов", - пишет издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.