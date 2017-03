15 марта 2017 г. Кэтрин Беннхолд | The New York Times "Брекзит" подпитывает ощущение шотландцев, что пришло время независимости "Шотландские националисты времени не теряли: всего через несколько минут после того, как лидер страны Никола Стерджен в понедельник призвала к новому референдуму по независимости, заработал веб-сайт, который просит людей демонстрировать свою поддержку в Twitter и жертвовать деньги на кампанию, - сообщает Кэтрин Беннхолд в The New York Times. - К утру вторника было собрано уже 204345 фунтов, или почти 249 тыс. долларов - больше пятой части намеченной целевой суммы в 1 млн фунтов. Знамена независимости, окрашенные в цвета Шотландии - белый и синий, взвились по всей стране. Свою поддержку предложили знаменитости, в том числе актер Алан Камминг, который поделился постом Стерджен, сопроводив его комментарием: "Время шоу!" "Это только первые проявления работы великолепной предвыборной машины шотландских националистов, которая, очевидно, не сильно уменьшилась с последнего референдума, состоявшегося в 2014 году, - говорится в статье. - С тех пор, по данным опросов, вопрос о независимости снова поделил шотландцев почти поровну. Националисты, похоже, уверены, что в этот раз победят, благодаря тому, что Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза, известный как "Брекзит". И, в отличие от правительства премьер-министра Терезы Мэй в Лондоне, которое уже перегружено монументальной задачей вести переговоры об условиях развода с 27 остальными европейскими правительствами, войска Стерджен готовы. Количество членов ее партии увеличилось вчетверо с последнего референдума и еще больше возросло после решения Великобритании выйти из Европейского союза". "Только этого Лондону и не хватало, как сказал один высокопоставленный британский дипломат о нависшей драке с Шотландией, - передает автор. - Вдобавок к проблемам Вестминстера, во вторник лидер ирландской националистической партии "Шонн Фейн" призвал к референдуму об отделении Северной Ирландии от Великобритании и ее присоединении к Ирландии "как можно скорее". Даже уэльские националисты, почуяв возможность, обсуждают независимость". "Проведение юридически обязательного референдума в Шотландии потребовало бы разрешения Лондона, - говорится в статье. - Мало кто ожидает, что вестминстерские власти ответят отказом на такую просьбу, однако они могут затянуть сроки, что, по мнению некоторых, может уменьшить вероятность голосования за независимость". "Последний референдум подавался как событие, которое бывает раз в жизни, однако решение Великобритании о выходе из Европейского союза это изменило. 62% шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в блоке, сделав Шотландию даже более проевропейской, чем Лондон, - напоминает Беннхолд. - Этот результат кристаллизовал давнее ощущение шотландцев, что правое правительство в Лондоне не представляет их самих и их более прогрессивные мнения. И в связи с кризисом оппозиционной Лейбористской партии кажется, что Консервативная партия останется у власти в Лондоне еще много лет - возможно, "до 2030 года и дольше", как сказала Стерджен в понедельник". "Шотландия не голосовала за консерваторов десятки лет, и все-таки ею управляет консервативное правительство большую часть времени, - сказала Мэри Блак, депутат шотландской национальной партии в британском парламенте. - Мы голосовали против "Брекзита", и люди ощущают несправедливость этого". Источник: The New York Times