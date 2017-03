15 марта 2017 г. Алисса Дж. Рубин, Кристофер Ф. Шютце | The New York Times Вся Европа наблюдает за голландскими выборами, держа руку на пульсе "Во всей Европе и за ее пределами особенно пристально наблюдают за выборами в Нидерландах в среду. Выборы станут главным показателем того, преграждают ли до сих пор дорогу крайне правым ранее мощные барьеры на континенте с болезненными воспоминаниями о фашизме, но также с растущим числом целеустремленных лидеров националистов", - пишет The New York Times. "Голосование в Нидерландах - первое из нескольких решающих выборов в Европе в этом году, за которым последуют выборы во Франции, Германии и, возможно, в Италии. Связующей нитью в предвыборных кампаниях были нападки на ЕС за размывание суверенитета, открытие границ для мигрантов и уязвимость государств для угрозы терроризма", - говорится в статье. "Это четвертьфинал в попытке предотвратить победу популизма дурного сорта, - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. - Полуфинал пройдет в апреле и мае во Франции, а финал будет в сентябре в Германии". Хайо Функе, политолог Свободного университета (Берлин), утверждает, что он за последние несколько недель обнаружил ранние признаки негативной реакции на популизм. В Германии, к примеру, рейтинг крайне правой партии "Альтернатива для Германии" снизился по опросам общественного мнения. По словам Функе, избиратели в Европе сочли "Брекзит" и президентство Трампа не источником вдохновения, а скорее поводом для серьезного беспокойства. В Нидерландах, отмечает Функе, Герт Вилдерс, один из европейских политиков с самой ярой антимусульманской позицией, с трудом пытался улучшить свое положение в последние недели после быстрого роста рейтинга популярности в опросах общественного мнения. "Даже если популисты, такие как Вилдерс, не возобладают, по словам других аналитиков, их большая популярность и зачастую подстрекательские выступления переместили большую часть политических дебатов на родную почву крайне правых", - говорится в статье. "В настоящее время дискуссии в Нидерландах зачастую сосредоточены на ограничениях в вопросе об иммигрантах, политике идентичности и национализме", - отмечает издание. Некоторых аналитиков гораздо больше беспокоят выборы во Франции, поскольку у лидера крайне правого "Национального фронта", кандидата в президенты Марин Ле Пен есть гораздо более сплоченный блок избирателей. "Еще большую озабоченность может вызывать Италия, где популистская партия "Пять звезд" и "Лига Севера" могут победить, если выборы состоятся, частично на платформе предложения провести референдум о том, следует ли Италии продолжать использовать евро. Это может привести к утрате доверия со стороны иностранных инвесторов и оттоку капитала с континента", - отмечает издание. Источник: The New York Times