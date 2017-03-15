Диктатура на распутье

Вот уже месяц в ряде белорусских городов каждые выходные проходят демонстрации, участие в которых принимают до тысячи человек. "Конечно, вряд ли это выглядит как большой протест, но в стране, управляемой президентом Александром Лукашенко, происходят довольно примечательные изменения", - отмечает политический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Энн-Дорит Бой.

Лукашенко "явно чувствует угрозу для себя", так как на прошлой неделе в очередной раз повторил, что в Белоруссии "майдана" не будет. "Но на этот раз, он, по всей видимости, еще не решил, что ему следует делать с непрекращающимися демонстрациями, - пишет журналист, напоминая о том, что в прошлом, когда Белоруссия еще была главным союзником России, Лукашенко всегда брался за кнут при протестах. - На этот раз - из-за ссоры с Путиным и любезности с Брюсселем - Лукашенко, видимо, хочет попробовать вариант с пряником".

Поводом для протестов, как рассказывается в материале, стал презрительно называемый в народе "налог на тунеядство", который обязывает всех работоспособных белорусов, не работающих более полугода, ежегодно платить государству примерно половину месячной минской зарплаты. По подсчетам правительства, под новый налог подпадают более 400 тыс. человек, в том числе - люди свободных профессий. Первый платеж должен был поступить уже 20 февраля, но "закону подчинились только 10% людей, попадавших под его действие". Люди, выходящие на улицы с протестом, спрашивают, почему они должны платить за свою бедность.

После трех недель протеста "диктатор пошел на попятный и приказал отменить "налог на тунеядство" и отправить закон на доработку". Вину за то, что "деньги потребовали не у тех людей, он вменил местным властям. Лукашенко якобы продемонстрировал свое понимание, заявив, что "людям нельзя запретить выходить на улицу".

Однако уступки Лукашенко не смогли заставить протестующих сменить гнев на милость, и, как рассказывает издание, в четвертый выходной подряд тысячи людей вышли на улицы по всей стране. В Молодечно, что в 75 км от Минска, милиция арестовала на 15 суток нескольких оппозиционеров. В итоге сейчас оппозиция пытается воспользоваться моментом и аккумулирует силы.

"Уже на 25 марта в Минске запланирована более крупная демонстрация, и тогда станет понятно, что же все-таки выберет Лукашенко - кнут или пряник. Как бы то ни было, но вряд ли президент позволит себе на фоне открытого спора с Путиным еще и новый ледниковый период с Европой", - заключает Бой. Автор статьи напоминает, что, когда зимой 2010 года Лукашенко жестоко подавил протесты по поводу фальсификаций на выборах и арестовал своих противников, Евросоюз ввел санкции, которые были отменены только в прошлом году.