Правительство Германии поставит еще два патрульных катера Саудовской Аравии

Правительство Германии одобрило экспорт двух патрульных катеров в Саудовскую Аравию, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung. О соответствующем решении Федерального совета безопасности Бундестаг проинформировало министерство экономики.

Поставки вооружений в Саудовскую Аравию, куда, помимо катеров, Совет одобрил экспорт радарной системы, вызывает немало споров в Германии, пишет корреспондент Кристоф Хикманн.

В частности, депутат от немецких "Зеленых" Агнешка Бруггер заявила: "Вместо того чтобы использовать смену министра экономики Зигмара Габриэля для столь необходимого изменения курса, при новом министре бессовестный экспорт вооружений продолжается".

"Саудовская Аравия посредством морской блокады душит Йемен. И, несмотря на это, правящая коалиция продолжает продавать дополнительные корабли. Это безответственно и бессовестно", - заявил депутат от "Левых" Ян ван Акен.