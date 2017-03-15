Правнук Александра II: "По сравнению с прегрешениями США обсуждать Крым смешно"

Правнук русского царя Александра II Георгий Александрович Юрьевский (в немецком варианте - Ханс-Георг), родившийся и проживающий в Швейцарии, высказал свою позицию по антироссийским санкциям и присоединению Крыма в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger.

"Для многих в России Крым - это святыня. Он очень, очень важен для многих. Это имеет эмоциональные, религиозные и стратегические причины. В частности, в Крыму размещен Черноморский флот, и еще мой прадед воевал там в Крымскую войну. Эту землю защищали кровью. И на Западе об этом охотно забывают", - заявил представитель династии Романовых по поводу присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Америка, к примеру, может делать в мире все, что захочет, и ей совершенно не важно, что скажут по этому поводу. Поэтому, когда США говорят о нарушении международных прав, это лицемерие. Их собственные прегрешения настолько огромны, что по сравнению с ними обсуждать Крым смешно", - продолжил Юрьевский. По его словам, после "путча на Украине в 2014 году никто не знал, что затеяло новое украинское руководство, и России пришлось идти на решительные действия для того, чтобы предотвратить еще большее количество жертв". "И Путин сделал это быстро и элегантно", - уверен Юрьевский.

Также правнук русского царя выступил против антироссийских санкций: "Санкции сами по себе - бред. Они ничего не дают и наносят серьезный экономический вред обеим сторонам. (...) Кто знает Россию, тому понятно, что здесь санкции оказываются контрпродуктивными. Кому они вредят? Уж точно не миллиардерам, у которых компании разбросаны по всему свету. Они бьют по мелким и средним компаниям, которых нет в санкционном списке".

"Решение (конфликта. - Прим. ред.) надо было искать дипломатическим путем и на политическом уровне. К примеру, смена власти могла бы произойти политически корректно - в том числе путем новых выборов. Но вместо этого западные страны поддержали путчистов в Киеве", - отметил Юрьевский.