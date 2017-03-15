Зеехофер демонстрирует дистанцию от канцлера

Председатель ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер встретится с российским президентом Путиным. Немецкий политик едет в Россию, чтобы поддержать "разумные экономические отношения" - в ХДС его визит рассматривают как намеренный афронт в адрес канцлера Меркель, пишет Tagesspiegel.

"Момент для встречи в Москве, похоже, выбирал тот, кто знает толк во всякой символике. Премьер-министр Баварии Зеехофер встретится с президентом России Путиным в четверг - ровно три года назад в этот день прошел референдум о присоединении Крыма к России. Во всем мире российская аннексия осуждается как нарушение норм международного права, а российская интервенция на восток Украины привела к серьезному ухудшению отношений между Москвой и Западом", - замечает обозреватель издания Клаудиа фон Зальцен. В то время как канцлер Меркель выступает за сохранение антироссийских санкций до тех пор, пока не будут выполнены условия Минских договоренностей, "Зеехофер, демонстративно дистанцируясь от главы правительства, поддерживает смену курса в отношении России", добавляет журналистка.

Внутри ХДС позицию Зеехофера критикуют, подозревая в ней намеренный афронт в отношении канцлера. Даже в рядах собственной ХСС Зеехофер не опирается в своих требованиях о скорой отмене антироссийских санкций на безоговорочную поддержку, говорится в статье.

"Лидер ХСС в своих требованиях заходит даже дальше социал-демократов, которые придерживались примирительного курса в отношениях с Кремлем. Нынешний министр иностранных дел Зигмар Габриэль в бытность министром экономики даже выступал за постепенную отмену антироссийских санкций. Правда, возглавив МИД Германии, он подобных заявлений больше не делает - более того, уже неоднократно высказывался за сохранение санкций, а в ходе своего визита в Москву даже вступил в короткую перепалку со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", - сообщает Tagesspiegel.

В Москве, по всей видимости, ценят и позицию баварского премьер-министра, и его нередко демонстрируемую дистанцию от Меркель. "Тот факт, что Путин лично принимает премьер-министра федеральной земли, является большим исключением. Встречи с берлинским бургомистром Михаэлем Мюллером (СДПГ), который был с визитом в Москве в начале этой недели, у российского президента запланировано не было", - замечает автор статьи.