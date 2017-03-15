Голландский социолог: "Наша сегодняшняя система вошла в стадию упадка"

Пауль Шеффер, пожалуй, самый известный в Нидерландах социолог: 17 лет назад на него обрушились обвинения в расизме в связи с критикой, которой он подверг концепцию мультикультурализма. В 2000 году Шеффер опубликовал эссе "Мультикультурная дилемма", в котором затронул промахи и упущения миграционной политики Нидерландов. Сегодня его тезисы получили признание, пишет корреспондент Die Welt Саша Ленартц, побеседовавший с экспертом.

В эту среду в Нидерландах пройдут выборы - по результатам опросов четкой картины их исхода не складывается. Около 5 партий идут "ноздря в ноздрю", ни одной из них, скорее всего, не удастся получить 20% голосов избирателей. Герт Вилдерс мог бы стать самой весомой силой со своей крайне правой "Партией свободы", и тогда отдельные "профессиональные пессимисты" заговорили бы об эффекте домино для Европы: сначала жертвой популистского вируса становятся Нидерланды, затем Франция падет под натиском Ле Пен, а осенью на очереди Германия.

Если 17 лет назад самым "мягким" оскорблением в адрес Шеффера был эпитет "расист", то сегодня критика с его стороны признается не лишенной основания. "Это становится признаком того, насколько сместились дебаты в самой стране", - замечает автор публикации.

У нас "очень странная страна", говорит Шеффер и диагностирует наличие "своего рода дезориентации" в Нидерландах. По мнению социолога, сегодня налицо фрагментирование общества: на 6-7 партий приходится от 12% до 20% голосов избирателей.

"Каждая более или менее крупная общественная группа - католики, протестанты, социалисты - имеют свои общественные институты и партии. И связующая сила между этими общностями исчезла. Поэтому наша сегодняшняя политическая система вошла в стадию упадка. Причем бесповоротно", - убежден социолог.

Высокие рейтинги популистов Шеффнер называет симптомом глубинной неуверенности и потребности в надежном якоре на фоне сегодняшнего бескрайнего глобализированного мира. "Все взирают на популистские партии, но, возможно, Вилдерс получит максимум столько же голосов, сколько в 2002 году получил Пим Фортейн (лидер праворадикальной партии "Список Пима Фортейна". - Прим. ред.). Его партия получила 26 мест в парламенте". Шеффнер не рассчитывает на то, что "Партия свободы" выйдет из выборов победителем - возможно, ей достанется второе или третье место, а поскольку с ней никто не захочет вступать в коалицию, шансы на то, что сам Вилдерс войдет в правительство, невелики.

Однако, замечает Шеффер, если шестая часть голландских избирателей голосует за "Партию свободы" - это что-то значит. Эксперт, тем не менее, предостерегает от истерии: "Все эти идеи о том, что Голландия стоит на пороге гражданской войны или гибели, являются преувеличением. Однако что-то меняется, налицо потеря ориентиров".

По мнению эксперта, самое странное то, что все партии, кроме популистов, не могут провести между собой четкие границы. Парадокс Нидерландов состоит в том, что все ключевые экономические показатели находятся в полном порядке: рост экономики, наличие инноваций, конкурентоспособность. И все-таки возникает ощущение, что что-то происходит не так. По словам Шеффера, это связано, в том числе, с тем, что политический истеблишмент не имеет представления о том, как в будущем должно выглядеть голландское общество и что такое быть голландцем. "К 2050 году, - замечает эксперт, - от 35% до 40% жителей страны будут иметь миграционное прошлое". И эту реальность необходимо признать, считает он.

Социолог видит одну из основных причин популярности популистских партий именно в отказе традиционных политических сил вести дебаты на щекотливые темы, таящие в себе конфликтный потенциал. "Когда возникает вакуум, приходит тот, кто его заполняет", - констатирует эксперт.

Шеффнер приводит пример того, как он представляет себе дебаты о будущем общества: "Когда речь заходит об исламе, не находится ни одного политика, который бы поставил перед лидером мусульманских общин следующего требования: вы можете ссылаться на свободу вероисповедания, но в таком случае вы должны брать на себя ответственность и отстаивать эту свободу применительно к тем, кто исповедует другую веру или не исповедует никакой веры вообще. Одновременно с этим аналогичные принципы должны распространяться и на тех, кто считает, что исламу не место в демократическом обществе".

Секрет успеха популистских движений Шеффнер связывает и с размытыми границами между правыми и левыми взглядами. "Европа должна осознать актуальную потребность своих граждан в защите", - говорит социолог.